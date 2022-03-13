Merve Boluğur soğuğa medyan okudu: Karda güneşleniyorum

"Karda güneşleniyorum" 0:00 / 0:00

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İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan televizyon ve müzik dünyasının ünlüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri de oyuncu Merve Boluğur oldu.

Askılı bluzu ile dışarı çıkan Boluğur, adeta soğuğa meydan okudu. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan 34 yaşındaki oyuncu, ayrıca videoda sergilediği garip hareketleriyle dikkat çekti.

"KAFAMA ESENİ YAPTIM YİNE"

Merve Boluğur'un paylaşımına şarkıcı Seda Sayan da gülücük emojileriyle yanıt verdi. Kendisine yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan Boluğur, "Kafama eseni yaptım yine." ifadelerini kullandı.