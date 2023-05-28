Bu dalda ilk ödülleri, yine Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Uzak' ile 2003'te Mehmet Emin Toprak ile Muzaffer Özdemir kazandı.

Merve Dizdar, 20 yıl aradan sonra aynı ödüle sahip olarak büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı.

Merve Dizdar, duygularını şöyle dile getirdi: Filmde canlandırdığım 'Nuray' karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak 'Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü, 'Nuray' ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.

Meslektaşları, Merve Dizdar'ı kutladı.