Merve Dizdar: Yarışa hazırız

Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger ile geçtiğimiz ay Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'nda koşmuştu. 10 kilometre koşan Dizdar, yarışı bitirme madalyası almıştı.

Ünlü oyuncu, bu kez de eşi ile pazar günü gerçekleşecek olan Kadıköy Belediyesi Cadde 21 Kilometre koşusuna katılacak.

Son hazırlıkları tamamlayan Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger'i etiketleyip "Son kontrolleri gerçekleştirdi. Yarışa hazırız değil mi?" notunu düştü.