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        Haberler Gündem 3. Sayfa Merve Kayaalp neden intihar etti? Babadan önemli açıklama! - Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşındaydı ve neden hayatına son verdi?

        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!

        Muğla'da, babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu 36 yaşındaki Merve Kayaalp, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Kayaalp'in gözyaşlarına boğulan annesi Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Öte yandan baba Ali Rıza Kayaalp polise verdiği ifadede; dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Kayaalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 07:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 07:45
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        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan, önceki gün saat 18.00 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kanlar içindeki dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        BABASINA AİT SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

        Polisin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlenen Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kayaalp'in olayda kullandığı tabancanın babasına ait olduğu ve ruhsatının bulunduğu tespit edildi.

        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından Kayaalp'in yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, dün ikindi vakti Dalaman Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

        Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

        "PROJELERDE YER ALAMADI, PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

        Öte yandan Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Kayaalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi.

        6 DİZİDE ROL ALMIŞTI

        Oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

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