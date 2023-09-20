Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama! Muğla'da, babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu 36 yaşındaki Merve Kayaalp, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Kayaalp'in gözyaşlarına boğulan annesi Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Öte yandan baba Ali Rıza Kayaalp polise verdiği ifadede; dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Kayaalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.09.2023 - 07:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 07:45 facebook

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