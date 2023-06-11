MERVE KÜLT FİLMİ KONUSU NEDİR?



Merve, moda düşkünü, özgün ruhlu genç bir kadındır. Bir gün evinden çıkarılma durumuyla karşı karşıya kalan Merve’nin para bulması gerekir. Bu durum üzerine Merve, paza kazanma umuduyla bir flört uygulaması geliştirir. Ama çekici patronunun onunla ilgili bambaşka planları vardır.