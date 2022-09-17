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Haberler Magazin Merve Oflaz: İlişkim çok güzel gidiyor - Magazin haberleri
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Merve Oflaz: İlişkim çok güzel gidiyor

Etiler'de objektiflere yansıyan ve Allan Hakko ile birlikteliği hakkında konuşan Merve Oflaz, "İlişkim çok güzel gidiyor" dedi

Merve Oflaz: İlişkim çok güzel gidiyor - Magazin haberleri
"İlişkim çok güzel gidiyor"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Merve Oflaz, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Elindeki poşetlerle hızlı hızlı yürüyen Oflaz, kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi. AVM'nin içerisinde kendisini bekleyen gazetecileri gören Merve Oflaz, ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Yazın çok güzel geçtiğini sdile getiren Oflaz, "Artık İstanbul'dayım. Bugün çok yakın bir arkadaşımın düğünü var. Onun için bir şeyler alıyorum. Allan Hakko ile ilişkim çok güzel gidiyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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