        Haberler Kültür-Sanat Merve Şendil'in 'Sadece Bir Rüyaydı' sergisi Troya Müzesi'nde

        Merve Şendil'in 'Sadece Bir Rüyaydı' sergisi Troya Müzesi’nde

        Sanatçı Merve Şendil'in, Troya Müzesi'nin davetiyle gerçekleştirdiği kişisel sergisi Sadece Bir Rüyaydı, izleyiciyle buluştu. Uzun yıllardır Sanatorium tarafından temsil edilen sanatçının bu sergisi; resim, çizim, fotoğraf, video ve metin temelli işlerden oluşurken Troya'nın mitolojik ve tarihsel katmanlarından hareketle rüya, hafıza ve zaman arasındaki geçirgen ilişkileri araştırıyor. 22 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek serginin küratörlüğünü İstanbul'da yaşayan ve uluslararası pek çok sergi ve yayında görev alan Ceren Erdem üstleniyor

        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 16:08
        'Sadece Bir Rüyaydı' sergisi Troya Müzesi'nde

        Mitlerin, anlatıların ve hayal gücünün iç içe geçtiği Troya, daha en başından rüya ile felaket, kehanet ile tarih arasında kurulan kırılgan bir eşikte var olur. Antik anlatılarda Kraliçe Hekabe’nin rüyasında gördüğü alevli meşale, kentin kaderini önceden haber veren bir işaret olarak bu belirsizliği simgeler. Merve Şendil’in sergisi de tam bu eşikte konumlanıyor; sanatçının yağlı boya ve pastel bulut resimleri, onun “tarihin gaz hâli” olarak tanımladığı bir durumu görünür kılıyor. Bu işler, henüz toprağa çökmemiş anlatı ve hafıza parçalarını çağrıştırarak geçmişi sabit bir kronolojiden ziyade, sürekli dönüşen ve hareket hâlinde bir oluş olarak düşünmeye davet ediyor.

        Sergide yer alan video işi ise sanatçının yazdığı bir şiirin bulutların arasında kısa süreliğine belirmesiyle izleyiciyi yön duygusunun kaybolduğu bir atmosferde karşılıyor. Bu geçici görünümün ardından, “The Memory of a Walk” adlı çalışmada, sanatçının uzun bir arayışın ardından fotoğrafladığı tek bir ağaç görüntüsü yer alıyor. Fotoğraf, sanatçının kendi bedeniyle aynı ölçekte basılarak bir otoportre niteliği kazanıyor.

        Ayrıca boncuk ve dantel teknikleriyle üretilmiş metin temelli işler, dilin maddi ve zamansal boyutlarını görünür kılarak rüya ile gerçeklik arasındaki sınırların ne kadar geçirgen olabileceğini hatırlatıyor. İzleyici, Troya’nın tarihsel ve mitolojik katmanları arasında dolaşırken, rüyanın yalnızca bir kaçış değil, gerçekliği algılamanın başka bir yolu olabileceğini deneyimliyor.

        Küratörlüğünü Ceren Erdem’in üstlendiği “Sadece Bir Rüyaydı” sergisi 22 Mayıs 2026 tarihine kadar Troya Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        7 metre yüksekliğe ağaç ev yaptı, hayali gerçek oldu

        Rize'de doğup, büyüyen ve yaşamını İstanbul'da sürdüren Resul Bilen (35), 10 yaşında kurduğu ağaç ev hayalini 25 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Bilen, dedesinden miras kalan ceviz ağacının üzerine 7 metre yüksekliğe ahşap ev inşa etti. Resul Bilen, "Ağaç ev yapmak çocukluk hayalimdi. Herkes köyüne ev...
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı