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        Haberler Magazin Meryem Uzerli'nin son hali eleştiri aldı: Estetiği abarttığı düşünülüyor

        Meryem Uzerli'nin son hali eleştiri aldı: Estetiği abarttığı düşünülüyor

        Türkiye'de 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli'nin yüzündeki değişimler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi ve son hali hayranları tarafından eleştiri aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:22
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        ESTETİKLERİ ELEŞTİR ALDI

        Canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, yüzündeki değişimle sosyal medyada konuşuluyor. Oyuncunun yüzüne uyguladığı estetik ve güzellik filtreleri takipçiler tarafından eleştiri aldı.

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        Uzerli'nin Suudi Arabistan'da paylaştığı fotoğraflardaki görüntüsü birçok kişiyi şaşkına çevirdi ve oyuncunun yuvarlak yüz hatlarını kaybettiği gözlemlendi.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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