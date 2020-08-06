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Mesane taşı nasıl düşürülür?

Daha çok erkeklerde görülse de kadınlarda da rastlanan mesane taşı, idrar kesesi içerisinde hareket ederek tahrişlere yol açabilmekte veya idrar yollarını tıkayabilmektedir. Bu nedenle bir uzman hekime başvurarak, taşların bir an önce düşürülmesi, sağlık açısından çok önemlidir. Peki mesane taşı nasıl düşürülür?

Mesane taşı

Mesane taşları, idrar kesesinde meydana gelen farklı büyüklük ve çapta bulunan taşlardır. Sıklıkla erkeklerde görülebilmektedir. Taşlar idrar kesesi içerisinde hareket ederek tahrişlere yol açabilmekte veya idrar yollarını tıkayabilmektedir. Bol sıvı tüketmek bu taşların idrar kesesinden atılmasında büyük rol oynamaktadır. Boyutu 0.5 cm’den küçük taşlar cerrahi müdahale yapılmadan kişinin bol sıvı tüketmesiyle kolaylıkla vücutta idrar yoluyla atılabilmektedir.

Kişinin ne kadar sıvı tüketmesi gerektiği doktorun tavsiyesine göre yapılmalıdır. Doktor kontrolünden sonra taşın vücuttan atımı kişiden kişiye değişebildiğinden dolayı, su tüketimi de farklılık gösterebilmektedir. Eğer bulunan taşların boyutu 0,5 cm’den büyük ise; doktorun tavsiyesine göre kişiye idrar yolunu genişletebilecek ilaçlar verilmektedir. Bununla beraber bol su tüketmesi istenmektedir. Mutlaka bu şekilde bir durum ile karşılaştığınızda çevrenizden duyduğunuz ilaçları kullanmaya yönelmeyiniz. Doktorunuza görününüz.

Bu uyguladığınız yöntem mesane taşının düşmesini sağlamıyorsa, taşın çapı büyüktür ve idrar yoluyla atılması yapılamamaktadır. Böyle bir durumda doktor mesane taşını parçalayarak, küçük parçalara ayrılmasını ve idrar yoluyla atılmasını sağlar. Taşın çapının 3 cm’den büyük olduğu tespit edilmişse; kırma yöntemi de etkili olmayacağı için doktor cerrahi müdahale ile taşı idrar kesesinden çıkarmaktadır.

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