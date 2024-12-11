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        Haberler Gündem Güncel MESKİ, Gülek'in su sıkıntısını çözdü | Son dakika haberleri

        MESKİ, Gülek'in içme suyu sıkıntısını çözüme kavuşturdu

        Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Gülek-Aspava İçme Suyu Projesi çalışmalarını tamamladı. Mahallenin özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla yaşanan içme suyu sıkıntısı çözüme kavuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:41
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        MESKİ, Gülek'in su sıkıntısını çözdü
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        Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gülek-Aspava Rezerv Artışı Projesi'ni tamamladı.

        Proje ile, Gülek bölgesi yerleşim yerlerinde özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla yaşanan içme suyu sıkıntısının sona erdiği belirtildi. Çalışma ile, mahalle ve çevresindeki yerleşim yerleri için içme suyu altyapı ağı da genişletilmiş oldu.

        MESKİ'nin "Tarsus İlçesi Gülek Mahallesi Aspava Drenaj Galerisi İçme Suyu Terfi Hattı İkmal İnşaatı Yapım İşi" kapsamında 2 bin 400 metre çelik boru, bir terfi merkezi ile 50 metreküplük bir deponun imalatı gerçekleştirildi. MESKİ’nin ileri teknolojiye sahip SCADA sistemine entegre edilen tesisin içme suyunun 7/24 takip edilebileceği bildirildi.

        Gülek Mahalle Muhtarı Tuncay Seyrek, yaz aylarında mahalledeki nüfusun yoğunlaştığını belirtti. Resmi nüfusun bin 700 olduğunu, ancak yaz aylarında bu sayının 35 binlere çıktığını ifade eden Seyrek, "7 bine yakın hane sayımız var. Nüfusun çoğalmasından ve Gülek’in genişlemesinden dolayı su sıkıntısı yaşıyorduk. Gülek’te şu anda su sıkıntımız kalmadı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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