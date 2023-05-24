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Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkezi eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405'e ulaştığını bildirdi

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştı
AA

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim, istihdam, üretim çerçevesinde mesleki eğitimi güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda 25 Aralık 2021'de yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilere ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleştirildiğini, işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılarak çok cazip bir mekanizma oluşturulduğunu anlatan Özer, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenen tutarın devlet desteği kapsamına alındığını hatırlattı.

Yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıtlı 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin aylık 2 bin 552 lira, 12'nci sınıf öğrencilerinin ise aylık 4 bin 253 lira ücret aldığını aktaran Özer, "Bu ücretlerin tamamı, devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Mezunların istihdam oranları da oldukça yüksek, yaklaşık yüzde 88 civarında. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlamasının olmaması da büyük avantaj oluşturuyor" bilgisini verdi.

Kanuni düzenlemeden sonra hem işveren hem de öğrenciler açısından mesleki eğitim merkezine çok ciddi bir talep geldiğini belirten Özer, "Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 160 bin dolayında iken kanun değişikliğinden sonra mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştı" açıklamasını yaptı.

KADIN ORANINDAKİ ARTIŞ DİKKATİ ÇEKTİ

Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran kadın sayısına dikkati çekerek, "Kanuni düzenlemeden önce mesleki eğitim merkezine kayıtlı 27 bin kadın öğrencimiz varken bugün itibarıyla yüzde 1559'luk artışla 449 bini geçti. Aynı süreçte erkek öğrenci sayısı 132 bin civarında iken bugün itibarıyla yüzde 624'lük artışla 955 bini geçti" bilgisini verdi.

Mesleki eğitim merkezi programında en çok tercih edilen alanlara ilişkin Özer, "Pazarlama ve perakende alanındaki öğrenci sayısı yüzde 37 bin 420 artışla 218 bin 368'e, yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğrenci sayısı yüzde 876 artışla 128 bin126'ya, moda tasarım teknolojileri alanındaki öğrenci sayısı ise yüzde 1914 artışla 114 bin 809'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

81 ilde organize sanayi bölgelerinin tamamına mesleki eğitim merkezi açtıklarını hatırlatan Bakan Özer, bu merkezlere kayıt yaptıran 1 milyon 405 bin 663 öğrenciden 295 bin 189'unun 18 yaş ve altında, 1 milyon 110 bin 474'ünün ise 19 yaş ve üstünde yer aldığını kaydetti.

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