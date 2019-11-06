Messa da Requiem Süreyya Opera Sahnesi’nde

İtalya’nın önemli ismi, şair ve oyun yazarı Alessandro Manzoni’nin ölümünün ardından tüm ülke yas tuttu. Verdi de bu kaybın ardından ağıt olarak “Messa da Requiem”i besteledi.

İlk kez 1874 tarihinde Milano’daki San Marco Kilisesi’nde seslendirilen ve Requiem Mass olarak da adlandırılan Requiem, Verdi’nin en önemli ve büyük yankı uyandıran non-operatik çalışması olarak literatürde yerini aldı.

En çok seslendirilen ve en tanınmış koral eserlerden biri olma unvanına sahip olan eser, Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin seslendireceği Requiem'in orkestra şefi, Zdravko Lazarov, koro şefi ise Volkan Akkoç olacak.

Solistler; “Soprano” Perihan Artan - Evren Ekşi , “Mezzosoprano” Aylin Ateş -Barbora Hitay, Tenor Bülent Külekçi - Aydın Uştuk ve “Bas” Suat Arıkan değişimli olarak sahnede olacaklar.

Eser, 9 Kasım 2019 Cumartesi ve 10 Kasım 2019 Pazar saat: 16.00’da Süreyya Operası sahnesinde seyircileri ile buluşacak.