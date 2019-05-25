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Messi'den ilginç itiraf: "Kariyerimin en kötü deneyimiydi"

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, kariyeri hakkında açıklamalarda bulunurken, Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 kaybettikleri Liverpool maçında hayatının en kötü anlarını yaşadığını söyledi

Lionel Messi

Bugün TSİ 22.00'da Valencia karşısında İspanya Kral Kupası finaline çıkacak Lionel Messi, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kazandıkları maçın rövanşında Anfield Road'da 4-0 mağlup oldukları maçı unutumadığını söyleyen Messi, "Rövanş maçının ikinci yarısı skordan dolayı değil, yeterince mücadele etmediğimiz için özür dilememiz gerekiyor. Liverpool maçı kariyerimdeki en kötü deneyimdi" dedi.

Barcelona ile yollarını ayıracağı sorularını; "Kesinlikle hayır" şeklinde yanıtlayan Arjantinli yıldız sözlerini şu şekilde noktaladı; "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz burada olma isteğimden bir şey kaybettirmiyor. Copa del Rey'i kazanarak sezonu en iyi şekilde sonlandırmak istiyoruz".

Bugün Copa del Rey finalinde Valencia karşısına çıkacak Lionel Messi, kupayı kazanması halinde Barcelona ile toplam 35. kupasını kaldıracak. Messi'nin 6 İspanyol Kral Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

 

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