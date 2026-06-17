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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Arjantin: 3 - Cezayir: 0 | MAÇ SONUCU

        Arjantin: 3 - Cezayir: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin sahne aldı. Lionel Messi'nin tarihe geçtiği mücadelede Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Messi hat-trick yaptı, Arjantin kazandı!

        ABD, Meksika ve Kanada'nın düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J Grubu'nda son şampiyon Arjantin, Cezayir'le karşı karşıya geldi. Arjantin, Lionel Messi'nin kaydettiği üç golle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

        Cezayir'e karşı hat-trick yapan Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 16'ya çıkartarak Miroslav Klose'nin rekorunu egale etti.

        Bu karşılaşmayla birlikte Arjantin J Grubu'ndaki ilk maçında hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Cezayir ise puanla tanışmayı başaramadı.

        2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 2. hafta maçında Arjantin, Avusturya; Cezayir ise Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        17. dakikada Arjantin öne geçti. Orta sahadan De Paul'un derinlemesine gönderdiği pasla buluşan Messi'nin ceza yayı üzerinden şutunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

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        44. dakikada orta sahadan gönderilen pası alan Chaibi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

        50. dakikada Messi ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

        54. dakikada Lautaro Martinez sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kalecinin kontrol ettiği topu savunma uzaklaştırdı.

        60. dakikada Messi skoru 2-0'a getirdi. Mac Allister'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Zidane'dan seken topu tamamlayan Messi hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydetti.

        65. dakikada kaleci Zidane, Messi'nin hat-trick yapmasına izin vermedi. Cezayir savunmasının arasına gönderilen pası alarak ceza sahasına yönelen Messi'nin şutunda Cezayirli kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        76. dakikada Messi'nin üçüncü golü geldi. Orta sahadan aldığı topla atağı başlatan Messi, soldan bindiren Nico Gonzalez'e pasını verdi. Nico Gonzalez'in soldan ceza yayına çıkardığı topla buluşan Messi yerden düzgün bir şutla top filelere gönderdi: 3-0

        Arjantin karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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