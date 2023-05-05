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Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal'in Lionel Messi'ye 3 yıl için 1 milyar Euro'nun üzerinde teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

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  • Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...

    Paris Saint-Germain ve Lionel Messi arasındaki ipler kopma noktasına geldi. 
  • Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...

    PSG, Ligue 1'deki Lorient yenilgisi sonrası Suudi Arabistan'a giden Messi'yi 2 haftalağına kadro dışı bıraktı.
  • Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...

    Messi bu süreçte maçlarda ve antrenmanlarda yer alamayacak ve 2 haftalık maaşı ödenmeyecek.
  • Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...

    Tüm bunlar yaşanırken, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan tarihi bir teklif yapıldığı öne sürüldü.
  • Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...

    Reuters'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi'ye yıllık 363 milyon euro civarında bir ücret kazanacağı bir teklifte bulundu.
  • Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...

    Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr'ın ülkedeki en büyük rakibi olarak dikkat çekiyor.
  • Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...

    PSG formasıyla 71 maça çıkan Lionel Messi 31 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.
  • Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...
  • Messi'ye tarihi teklif! Ronaldo'yu ikiye katlayacak...

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