Rusya’dan S-400 almamız durumunda ABD ile aramızda yeni bir kriz mi çıkacak? S-400’ler Türkiye’nin milli çıkarları için neden gerekli? ABD Türkiye’yi neden yaptırım uygulamakla tehdit ediyor? Hava savunma sistemi için teknik bakımdan S-400 mü yoksa Patriot’lar mı daha üstün? İkisini birden almak mümkün mü? Türkiye ne yapmalı?

Dün bu konuları konuştuğumuz EDAM Başkanı Sinan Ülgen, Türkiye’nin Rusya’yı küstürmemenin bir yolunu bularak S-400 yerine Patriot alması gerektiğini savunmuştu. Ayrıca hava savunma sistemi olarak S-400’lerin, füze savunma sistemi olarak ise Patriot’ların daha iyi olduğunu iddia etmişti.

Bugün aynı konuyu İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Mesut Hakkı Caşin ile konuştuk. Prof. Caşin konuya farklı bir perspektiften bakıyor. Aslında meselenin NATO ile uyum endişesi değil ABD silah pazarıyla ilişkili olduğunu söylüyor ve ekliyor; “ABD, tam seçimlere giderken Türkiye’yi ekonomik olarak baskı altında tutmak istiyor. Bu, Türkiye’ye karşı bir siyasal şantaj. ABD açısından, beklenmedik sonuçları olacak bir krizle karşı karşıyayız. ABD tarihi hataya düşüp bize ambargo uygularsa kaybeden Amerikan silah sistemi olacaktır.”

S-400-Patriot meselesi dış politika gündeminin birinci maddesi haline gelmiş durumda. Pentagon “Türkiye Rusya’dan S-400 alırsa F-35’leri de Partiot’ları da vermeyiz” diyor. ABD ile yeni bir krizin eşiğinde miyiz? Bu durumda Türkiye ne yapmalı?

Türkiye-Amerikan ilişkileri kritik bir dönemecin eşiğinde. Bazı yorumlara göre, Türkiye Rusya’ya yaklaşıyor. Ben bu görüşe katılmıyorum. Ancak Türkiye egemen bir devlet olarak istediği silah sistemini almakta da serbest bir devlettir. Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar Paşa füzelerle ilgili olarak, 100 personelin Rusya’ya gönderileceğini ve bunların ekim ayında operatif hale geleceğini ifade etti. Demek ki Türkiye, hukuken ve teknik olarak S-400 meselesini bitirmiş. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, “Anlaşma bitmiştir. Geri adım yoktur ve Patriot’a da açığız” dedi. Aynı şeyi Sayın Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Ancak bu süreçte Patriot alım sözleşmesinin iptali de söz konusu olabilir. Bu noktada da baskının ekonomik olduğunu düşünüyorum.

"ABD, TAM SEÇİMLERE GİDERKEN TÜRKİYE’Yİ

EKONOMİK OLARAK BASKI ALTINDA TUTMAK İSTİYOR"

Türkiye S-400 kararında geri adım atmazsa ABD ne yapar? CAATSA yaptırımları kesin olarak uygulanır mı?

CAATSA Yasası Rusya’nın Kırım’ı işgalinden dolayı ABD’nin hasımlarıyla yaptırımla mücadele yasası olarak çıktı. Türkiye kimi işgal etti ki siz Türkiye’ye böyle bir yaptırım uyguluyorsunuz? ABD, tam seçimlere giderken Türkiye’yi ekonomik olarak baskı altında tutmak istiyor. “Rahip Bronson krizinde olduğu gibi dolarda bir dalgalanma olacak, bu ekonomiye yansıyacak ve böylece seçmen AK Parti’ye oy vermeyecek” gibi bir düşünce mevcut. Bu, Türkiye’ye karşı bir siyasal şantaj.

"ABD TÜRKİYE’YE BASKI YAPIYOR, ÇÜNKÜ EĞER RUS SİLAHI ALIRSAK,

AMERİKAN SİLAH PAZARI KAYBEDECEK"

ABD Türkiye’ye baskı yapıyor, çünkü Türkiye önemli bir silah pazarı ve Amerikan silahından başka silah kullanmıyoruz. Eğer Rus silahı alırsak, Amerika pazarı kaybedecek. 2018 verilerine göre ABD, dünya silah pazarının yüzde 34’üne, Rusya ise yüzde 22’sine hâkim. 2000’li yıllarda büyük bir düşüş vardı, ancak Arap Baharı ile beraber bu tekrar yükseldi. Amerika’nın baş müşterileri Ortadoğu ülkeleri. Kaşıkçı cinayetine rağmen Amerika’nın Suudi Arabistan’dan Selman’a methiyeler düzmesi boşuna değil. Bu durumdan memnun olan taraf Rusya, çünkü NATO’nun önemli bir müttefikine silah satıyor.

Asıl mesele fiyatın yüksek olması; Amerika, Patriot’lara 3 buçuk milyar dolar istiyor. Teslim süresi ve teknoloji transferini de bir türlü kabul etmiyorlar. İkinci defa ihalede de vermeyi kabul ettiler ama teknoloji transferine yine izin vermediler. Dediğim gibi ABD burada seçimler üzerinden bir baskı yapmak ve ekonomiyi bir yerde yavaşlatmak istiyor.

Sayın Trump, GTS dediğimiz, bazı Türk mallarına gümrüksüz satış sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden Türkiye’yi çıkardı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı ile konuşup, ticareti 75 milyar dolara çıkaracağını söyledi, ki şu anda iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar dolar. Bizim onlara satışımız 7 milyar dolar, onların bize satışı ise 13 milyar dolar. Burada Amerika, Türkiye’yi ticari yönden de sıkıştırmak istiyor.

Ayrıca Türkiye Güney Akım’la Ruslarla gaz alışverişinde bulunuyor. Buradan Türk şirketlerine yaptırım uygulayacak, yani gazı satamayacağız. Demek ki dolaylı olarak birtakım yaptırımlar geliyor. ABD açısından, beklenmedik sonuçları olacak bir krizle karşı karşıyayız. Türkiye’yi bu kadar baskılarsanız, Türkiye de stratejik önceliklerini değiştirecektir.

Türkiye S-400 almaya neden mecbur?

Bu, bir hava savunma sistemi ve Türkiye için bir zorunluluk. Teknik olarak baktığımızda, Türkiye bir NATO müttefiki ve etrafındaki İran, Irak, Rusya, Suriye ve Yunanistan’daki füze tehditlerine karşı hava savunma sistemimiz eksik durumda. 1991 Körfez Savaşı’nda, Irak Scud füzeleriyle ateş etti ve Patriot’ların gücü bunların hepsini vurmaya yetmedi.

S-400 kesin olarak vurur mu?

Havacılıkta kesin hiçbir şey yok ama daha etkili biçimde vurabilir.

Ama buna muhalefet eden, “Füze savunma sistemi olarak S-400’ler aslında daha zayıf” şeklinde görüşler de var.

Ben tam tersini savunuyorum. İki füzenin nasıl çalıştığına bakmak lazım. Birinin radarı 600 kilometre, diğerininki 150 kilometre. S-400, dört çeşit füze atabiliyor. Bunlardan biri 40, biri 120, biri 250, biri de 400 kilometreden bırakıyor. Aldığınız füzenin tipine göre, 400 kilometreye kadar menzilden uçağı vurabilirsiniz. Amerikalılarınki maksimum 160 ila 180 kilometre arasında. S-400, Cruise füzelerini de vurabiliyor. Öbür taraftan, bütün Varşova Paktı ülkeleri bunu kullanıyor ve Amerika nedense onları görmezden gelip üç maymun ile üzerimize geliyor. Üstelik Ruslar, “4 taneyi 2 buçuğa vereceğiz” diyor. Amerikalılar bir tanesini 3 buçuk milyar dolara vereceklerini söylüyorlar.

Patriot’u almak da yetmiyor, Patriot orta menzilli bir hava savunma füzesi. Ek olarak, THAAD dediğimiz yüksek irtifa sistemlerini de almak gerekiyor. Bunu İsrail’e de, Suudi Arabistan’a da verdi. Ancak bu sistemi NATO müttefiki Türkiye’ye vermiyor. Amerika, hem “Türkiye stratejik ortak” diyor hem de 1991’den beri Türkiye’ye vermiyor. Türkiye, demokratik ve laik bir ülke olarak kendi kamuoyuna ABD’nin yaptığını nasıl anlatacak?

Sinan Ülgen, S-400’lerin füze savunma sistemi olarak daha zayıf, hava savunma sistemi olarak daha güçlü olduğunu savunuyor.

Tam tersine, bu füzeler hem Awacs uçaklarını hem de 250 kilometreden atılan füzeleri vurabiliyor.

Ya “Radar sistemi NATO ile uyumlu olmadığı için bir dezavantaj olur” iddiası?

Hayır, öyle bir durum söz konusu değil. Diğerleri de NATO ile uyumlu değil ama vurabiliyor. Bu, sizin takip yeteneğinize de bağlı. Amerikan sistemi Almanya’ya ve Yunanistan’a satılmış. Bir radar seti var, komuta kontrol onu takip eder. Bir de bataryalar mevcut. Patriot’un sistemi bu. Öbür yandan, Patriot’un lançerleri Adana’da, Antep’te, Maraş’ta yerleştirildi ve İsveç’ten Polonya’ya kadar da aktif durumda. Bir de NATO sistemini tamamlayan İran’a karşı Karadeniz ve Akdeniz’de gemi füze sistemleri de var, NATO gemileri de kontrol sağlayabiliyor.

İran’ın füzeleri Romanya’yı dahi vurabiliyor. O zaman Türkiye birinci hedef. Türkiye’nin bu şekilde bu füzeleri alması da NATO’yu kuvvetlendirecek. Diğer taraftan Türkiye gemilerden atılan füzeleri de almak istiyor.

Ruslar Türkiye’deki radardan hiç de memnun değiller. Rusların hava savunma radar sistemi Afrika’nın altına kadar etkili durumda ve bu radar sistemiyle, S-400 Türkiye’de olsa da olmasa da, Ruslar Amerikalıları Ortadoğu’da da Doğu Avrupa’da da kilitleyebiliyor.

Türkiye, Avrupa ve NATO’nun vazgeçilmez bir üyesi. Ne Bulgaristan ne de Romanya Türkiye’nin yerini tutamaz ve bunu Amerikalı dostlarımız da çok iyi bilmektedir. O halde burada güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO ittifakı için Türkiye’nin sistem içerisinde kalması herkesin lehine.

Peki, Türkiye hem Patriot hem S-400 alma gibi bir seçeneği değerlendirebilir mi? İkisini birden alırsak ABD ile kriz çözülür mü ve ekonomik olarak bunu yapmak mümkün mü?

Teknik ve askeri olarak, Türkiye’nin hem Patriot’u hem de S-400’ü çalıştırması mümkün. Bütün eski Varşova Paktı ülkelerinde S-300 füze sistemi var. Buna Yunanistan da dâhil ama Yunanistan Patriot’u kullanıyor. Biz hava kuvvetlerinden geliyoruz; Amerikan subaylarının bildiği kadar Türk subayları da havacılığı ve uzayı biliyor. Hatta bizim eğitimimiz onlarınkinden çok daha iyi. Bu noktada Amerika’ya, “Neden siz onların S-300’ü kullanmasına karşı çıkmadınız?” diye sormak gerekiyor.

"S400’LERİN F35 UÇAKLARININ GİZLİ İSTİHBARAT

BİLGİLERİNİ ÇALACAĞINA ANCAK ÇOCUKLAR KANAR"

S-400 alınırsa bu durumda ABD F-35 uçaklarının gizli istihbarat bilgilerinin ve stealth kitinin Ruslar tarafından hacklenebileceğini öne sürüyor. “S-300’ler eski teknoloji ama S-400’ler bu anlamda endişe verici” tezinin haklılık payı olabilir mi?

Buna ancak çocuklar kanar! F-35’ler Norveç’te teslim edilmiş durumda. Hemen Norveç’in dibinde de Rus radarları var, bunu tespit edip bütün uçuşunu görüyorlar. Öte yandan, S-400’ler İsrail’deki bütün uçuşları Suriye’den kontrol ediyor. Demek ki Amerika’nın bütün bu söylediği bilgileri Ruslar almış oluyor. Ayrıca, NATO’nun 6. maddesine göre, ABD, Türkiye’nin sınırlarını korumakla mükellef. Bunu vermemekle NATO’ya karşı esas suç işleyen ABD’dir. Amerika, PKK ve PYD terör örgütüne verdiği binlerce tırlık silahı kamufle etmek ve algı harekâtı yaparak Türkiye’yi “şeytanlaştırmak” istiyor. Ancak Türkiye Irak değil; Türkiye saygın bir NATO üyesidir ve demokratik-laik bir Cumhuriyet’tir. Biz diktatörlükle yönetilmiyoruz.

"ABD TARİHİ HATAYA DÜŞÜP BİZE AMBARGO UYGULARSA

KAYBEDEN AMERİKAN SİLAH SİSTEMİ OLACAKTIR"

Peki ABD F35 projesinden Türkiye’yi gerçekten çıkarabilir mi?

Bana göre bu, bir NATO müttefikine aleni, defakto bir ambargo ilanıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Siz bir defa taahhütte bulunmuşsunuz, “Türkiye F-35 uçağının ortağı” demişsiniz. Bunun hukuki yaptırımları olacaktır ve ABD, uçağı vermediği takdirde güvensiz ülke durumuna düşecektir. Kongre, süresiz ambargo uygulayacağını söylüyor. Süresiz ambargo çok kötü bir şey, bunu 1974 Harekâtı’nda yaptılar. F-35’lerin teslimatını askıya alacaklarını söylüyorlar ve ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki F-16’lar dahil diğer silah sistemlerimize de yedek parça vermeyeceklerini söylüyorlar. F-16’ların modernizasyonlarına sınırlama getiriyorlar.

S-400’e sahip olmak pahasına bütün bu ambargoya maruz kalmaya değer mi?

Müslüm Gürses’in dediği gibi “Her şeyin bir bedeli var!” Türkiye Hava Savunması’nın bedeli vardır ve Türkiye bu bedeli kabul etmiştir, çünkü bu, Türkiye için bir beka meselesi. Türkiye, etrafında ciddi bir balistik füze tehlikesiyle karşı karşıya. O zaman Amerikalı dostlarımıza, neden 5+1 anlaşmasını iptal ettiklerini sormamız gerekiyor. İran’ın elinde balistik füze kabiliyeti var. İran, oturduğumuz bu güzel şehri vurabilir ve NATO’nun tehdit algısında, gerçekten İran’dan atılan füze İstanbul’u vuruyor. Türkiye S-400 almasın mı? Hava savunması bir zorunluluktur.

Bir diğer mesele de Melania Trump’ın Amerika’daki FETÖ okullarını ziyaret etmesi. Demek ki bu stratejik bir algı operasyonu. Times dergisi, “Türkiye, NATO’yu bölüp tehlikeye atmaktadır ve kaybeden Türk halkı olacaktır” diyor. Bu görüşe asla katılmıyorum. ABD, bu tarihi hataya düşüp bize ambargo uyguladığı takdirde kaybeden Amerikan silah sistemi olacaktır. Bir F-16 subayı olarak, buradan Amerikalı dostlarımıza söylüyorum: Eğer Türkiye almasaydı, F-16 uçak sistemi çökecekti; 250 savaş uçağı alan başka bir NATO müttefiki yok.

“Kaybeden ABD olur” dediniz. Türkiye, F-35 projesinden çekilirse bunun ABD’ye maliyeti ne olur?

Türkiye, konsorsiyum üyesi. Amerika bunu keserse bir defa üretim aksayacak. Amerika bir teknolojik dev, bunu tek başına da yapar ama bu kez proje maliyetleri artacak ve diğer ülkelere verdikleri teslim süreleri uzayacak. Bu noktada kaybederler. Ayrıca dünya silah ticaretinde yüzde 34 hacme sahip Amerika’nın hissesi düşer, çünkü bu gelişmeler sonucunda güvenilmeyen ülke konumuna gelecektir. Türkiye bu durumda Amerika’ya ağır davalar açacaktır, çünkü elimizde çok iyi deliller var ve bu durumda da Amerika yine ekonomik olarak kaybedecek.

Normal süreç işlerse ilk kalemde 100 uçak, arkasından da 15 tane dikine kalkan uçak alacağız. Bu noktada NATO, Akdeniz ve Karadeniz’de önemli bir hava üstünlüğü gücü sağlayacak. Çünkü İsrail’e ne kadar F-35 verirseniz verin, orası küçücük bir ülke. Ama Türkiye, 16 milyonluk İstanbul’u ve Amerikalıların bulunduğu İncirlik Üssü’nü koruyacak. Ama eğer bizi F35 projesinden çıkarırlarsa ellerindeki 115 uçağı satamayacaklar. Demek ki kaybeden yine Amerika ve NATO olacaktır. Türkiye belki de karşı yaptırım uygulayıp İncirlik’ten Amerikalıları çıkaracaktır.

"TÜRKİYE, ÇARESİZ VE İMKÂNSIZ BİR ÜLKE DEĞİL"

Geldiğimiz noktada Türkiye’nin önündeki seçenekler neler?

Amerika bir hamle yapar ve bu ambargoyu başlatırsa, Türkiye öncelikle alternatif uçak arayışına girecek. Gündeme gelen diğer bir seçenek Yunanistan’ın Girit’e çektiği gibi, Türkiye’nin füzeleri alması ve atıl konumda bırakması. Bu da bir kandırmaca, çünkü Yunanlar füzeleri çalıştırıyor ve İsrail Hava Kuvvetleri’ne eğitim veriyor. Yani İsrail uçakları gelip Girit üzerinde S-300’lere saldırıyorlar ve buradan S-300’lerin zayıf noktalarını öğreniyorlar. Demek ki Amerika’nın bütün söyledikleri aslında doğru değil.

Üçüncü seçenek, Türkiye, Çin ile yapılacak anlaşmada olduğu gibi bu şantaja boyun eğer ve Rusya’dan füzeleri almayıp Amerika’nın pahalı sistemini alır. Bu da ABD’ne bağlılığı tekrardan devam ettirir. Dördüncü seçenek İtalya ve Fransa’yla ortak yapıma devam eder, bunu hızlandırırız. Beşinci seçenek kendi füzemizi yaparız.

Türkiye kendi füze koruma sistemini geliştirebilir mi?

Şu anda Türkiye, daha alçak irtifadaki Bora füze sistemleri üzerinde çalışmaktadır ve bunları belli bir irtifaya çıkarmış durumdadır. Fakat bunlar uzun çalışma isteyen hadiseler.

Kaç yılda yapabiliriz?

Bir projenin geliştirilmesi en az 10 yıl, operatif hale gelmesi ise 15 ila 20 yıl arası sürmektedir. Bu da sizin mühendislerinize bağlı ama savaş koşulları her şeyi değiştirebilir. Netice olarak baktığımızda Türkiye, çaresiz ve imkânsız bir ülke değil. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımızın dediği gibi, Türkiye S-400’leri alacaktır, çünkü bu bizim için bir zorunluluktur. ABD karşı hamleyi yapar ve bize karşı ambargo başlatırsa Türkiye de alternatif yollara geçecektir.

"ABD ARTIK TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİİNDE KENDİ İHTİYACININ

YÜZDE 70’İNİ KARŞILAR DURUMA GELDİĞİNİ KABUL ETMELİ"

Amerikalıların, Türkiye’nin artık savunma sanayiinde kendi ihtiyacının yüzde 70’ini karşılar duruma geldiğini kabul etmesi gerekiyor. Geçen seneki ihracatımız 2 milyar dolar. Yanı sıra, Türkiye artık teknoloji üreten ve satan bir devlet. Amerika, ya bizim dediğimiz koşulları kabul edecek ya da Türkiye ile yollarını ayıracak. Burada yol ayrımında olan Türkiye değil, Batı’dır.

Bugün Türkiye yeni bir ambargo yerse, Türk mühendisleri kendi silah sisteminin yüzde 100’ünü üretir hale gelecek ve Türkiye bu alanda Amerika ile rekabet eder hale gelecektir. Nitekim Amerika, PKK harekâtında 90’lı yıllarda bize ambargo uygulamıştı. Türkiye de o zaman İsrail’le anlaşmıştı ve Phantom modernizasyonu da böyle olmuştu. Türkiye kendini kısa sürece toparlayacak ve bunu alternatif silah sistemleriyle angaje edebilecektir. En son daraldığında da diğer müttefik ülkelerden uçak alabilecektir. Burada Türkiye Japonya veya Güney Kore ile 5. jenerasyon uçak üretimi yoluna gidebilir. Türkiye hazır alımda NATO müttefiklerinin uçaklarını da alabilir. Öbür taraftan Japonya ve Güney Kore ile ortak üretim yapabileceği gibi kendi ürettiği uçağa da dışarıdan motor bulabilir. Türkiye zaten kendi uçağını yaptı ve 2023’te de bu uçak havalanacak. Şu anda kullandığımız motorlar Amerikan ve İngiliz motorları. Türkiye bunların yerine başka motorlar talep edebilecektir.

Az önce S-400’lerin F35 bilgilerini hackleme endişesinden söz etmiştiniz. Asıl mesele bu değil, Türkiye’nin kendi uçağını kendisinin yapma potansiyelinden duyulan endişedir. Türkiye, uçağı yapıp satacaktır ve bu konuda ciddi hamlelerimiz vardır. Nitekim Hürkuş, Hürjet ve 5. jenerasyon uçak meseleleri, Türkiye’nin var olma meselesidir. Amerikalıların Türkiye’nin artık itilip kakılan bir devlet değil, meydan okuyan bir devlet olduğunu kabullenmesi gerekiyor. Türkiye ile kim ortak hareket ederse, uzun vadede onlar kazanacaktır ve bu, Amerika’nın stratejik çıkarlarına da uygundur. Türkiye yüksek alüminyum motoru da dökecek. Eskişehir fabrikasında da bu konuda çok ciddi ar-ge çalışmaları var. Demek ki Türkiye, tehdit etmekle yönlendirilebilecek bir ülke konumunda değil. Bunu Suudi Arabistan’a yapabilir ama Türkiye öyle değil. Türkiye’de bir üretme kabiliyeti var. Yapılan 2030 ve 2050 projeksiyonlarına göre Türkiye dünyada ilk 12’ye girecek bir ülke. Siz böyle bir ülkeyi, PKK-PYD’ye silah vererek tehdit mi edeceksiniz?

Akıllı olan Amerikalılar Türkiye’yi dost görmelidir. Amerika da aslında kendi içerisinde paramparça. Pentagon’da Türk askerinin muharebe gücünü bilenler Türkiye’yi destekliyor. Amerikan silah şirketleri de Türkiye’yi kaybetmek istemiyor. Ancak bu evanjelist yapıdaki neocon’cuların bir kısmı Türkiye’ye karşı ciddi bir algı operasyonu içinde.

Türkiye, Amerika’ya güvenemez. F-35’i vermediğine göre yarın bir gün aynı şeyi Patriot füzesinde de yapacaktır. ABD, buradan Türkiye’nin güvenli bölgede NATO müttefiklerine anlatmak istediği, “Türkler Kürtleri katlediyor” argümanıyla Patriot’ları da bize vermeyecektir. Dolayısıyla, Türkiye’nin burada yapmış olduğu zaruri bir alımdır ve bu güven eksikliğinden kaybeden taraf ABD’dir. Bu ambargodan kaybeden yine Amerika olacak.

Ya “Türkiye NATO’dan uzaklaşıyor” söylemleri?

Şu anda Türkiye, gerek karargâh görevleri gerek hava savunma görevleri gerekse de su üstü görevleriyle NATO’ya ait olan bütün mükellefiyetini tam ve eksiksiz icra etmektedir. Ayrıca, son günlerde Amerikan basınında çıkan, “Avrupa’ya karşı Ruslar ve Türkler yakınlaşıyor” şeklinde bir ifade var. Türkiye ve Rusya iki önemli kıyıdaş ülkedir ve bu iki ülke, kendi çıkarları doğrultusunda ortak bir tatbikat yapabilir. Evet Rusya etki alanını genişletmek istiyor. Özellikle Kırım’ı ele geçirdikten ve Suriye’de birtakım askeri üsler elde ettikten sonra ve Lazkiye ve Tarsus’a kurduğu hava ve deniz güçleriyle etki alanını Baltık’tan Akdeniz’e kadar genişletti. Ama bu Türkiye’nin değil, NATO’nun meselesi. Kaldı ki Amerika ve Rusya da ortak tatbikat yapıyor. O zaman siz NATO’yu bölmüyorsunuz da biz mi bölüyoruz? Bir defa bunlar savunulacak meseleler değil. Demek ki burada uçakların teslim edilmemesinin altında başka şeyler var.

ABD Rusya ile düşman ise, neden ABD Genelkurmay Başkanı ile Rusya Genelkurmay Başkanı geçen hafta Viyana’da, Avrupa güvenliğinde pazarlık yapıp al-ver yaptılar? Rahmetli Ecevit, “Sovyetler ile Amerikalılar bizim yanımızda kavga ederler ama sonra bir araya gelince Türkiye’yi 10 dakikada satarlar” diyerek bu durumu çok iyi izah etmişti. Bunu en iyi Küba krizinde gördük. Türkiye’de ICBM dediğimiz Jüpiter ve Tor füzeleri vardı ve bunlar Sovyetler Birliği’ni vurabilen nükleer başlıklı füzelerdi. Küba krizinde Amerika’ya karşı Sovyetler füzeleri ve uçakları koyunca, Kennedy’nin kardeşi Sovyetler Dışişleri Bakanı Gromiko on beş dakikada anlaşma yaptılar ve Türkiye’ye söylemeden füzeleri geri çektiler. Türkiye orada bir güven eksikliği olduğunu anladı.

"S-400’LERİN NATO SİSTEMİYLE UYUŞMADIĞI YORUMLARI YANLIŞ"

S400’lerin NATO ile uyuşmadığı da konuşuluyor. Buna da katılmıyorum, çünkü Türkiye bu sistemin yazılımını milli olarak kendisi yapacaktır ve bu sistem NATO’nun ortak radar ağının dışında olacaktır. ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini söyledi. Bu son derece yanlış, çünkü esas yetkili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg. Scaparrotti neticede Amerikan subayı. NATO’nun 28 üyeli ittifakı içerisinde böyle açıklamalarda bulunulması son derece yanlış.

Yani “Mesele ABD’yle, NATO’yla değil” diyorsunuz.

Elbette değil, ancak Amerika’nın bunu NATO’ya çevirmesi çok tehlikeli bir hadise. Rolls Royce’un 5. jenerasyon uçakların motorundan çekilme kararı aldığı söyleniyor. Yani İngiltere’yi de etkiliyor. Amerika, diğer NATO müttefiklerine de baskı uyguluyor…