Arsenal'de eski günlerinden uzak günler yaşayan Mesut Özil'le ilgili ABD'den flaş bir iddia geldi.

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için sarı-lacivertli takım, Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir" açıklamasını yapmıştı.

ABD'den Washington Post ve ESPN, Mesut Özil'in yeni adresinin DC United olabileceğini yazdı.

DC United'ın süperstarı Wayne Rooney, devre arasında Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Championship ekiplerinden Derby County'e gideceğin, duyurmuştu.

Rooney'i kaybeden DC United'ın bu oyuncunun yerine yine çok önemli bir yıldızı transfer etmek istediği, bu ismin de Mesut Özil olduğu belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta transfer görüşmesi için DC United'ın yetkilileriyle bir araya geleceği de kaydedildi.

Arsenal'in 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 20 milyon euro'nun üzerinde ücret alan Mesut Özil'i elden çıkarmak istediği biliniyor.