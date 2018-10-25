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Arsenal'da uzun yıllar birlikte çalıştığı Fransız teknik adam Arsene Wenger'i de değerlendiren Özil, "Beni her zaman koruyup destekledi. Beni çalıştırdığı için minnettarım. Onu yeniden bir takımın başında görmeyi çok isterim." şeklinde görüş belirtti.