25 Temmuz 2019'da Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Mesut Özil'in kullandığı araca saldıran ve ardından diğer bir Arsenal futbolcusu Sead Kolasinac'ı darp etmeye çalışan iki kişi hakim karşısına çıkıyor.

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamadagözaltında tutulan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Sanıklardan Ashley Smith, uyuşturucu madde bulundurma iddiasıyla da yargılanacak.

Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.