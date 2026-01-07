Meta'nın 2 milyar dolarlık AI satın alımında jeopolitik gerilim

Yapay zekanın yükselişi, teknoloji sektörünün son yıllardaki en hızlı büyüme alanı oldu. Trilyon dolarlık yatırımlar eşliğinde ABD ve Çin arasındaki rekabet, bu alanda jeopolitik gerilimleri zirveye taşıyor. Büyük teknoloji devleri, yenilikçi startup'ları satın alarak üstünlük sağlamaya çalışırken, düzenleyiciler ulusal güvenlik endişelerini öne çıkarıyor. Tam bu ortamda, Meta'nın Çin menşeli yapay zeka asistan platformu Manus'u 2 milyar dolara satın alma planı, Washington ve Pekin'de zıt tepkilerle karşılandı. ABD tarafında anlaşma meşru bulunurken, Çin düzenleyicileri potansiyel bir engel oluşturabilecek inceleme başlattı.

BENCHMARK OLMANIN YARATTIĞI İLK TARTIŞMA

Manus'un bu yılki finansman turunda Benchmark'in liderlik etmesi, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. ABD Senatörü John Cornyn anlaşmayı X platformunda eleştirirken, Hazine Bakanlığı yeni kurallar çerçevesinde Amerikan yatırımlarının Çinli AI şirketlerine kısıtlanmasını gündeme getirdi. Bu baskılar, Manus'un Pekin'den Singapur'a taşınmasına neden oldu. Bir Çinli akademisyenin WeChat'te tanımladığı gibi, şirketin "Çin'den adım adım kopuşu" böylece başlamış oldu.