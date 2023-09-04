Metal iş kolu toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Türk Metal'den işçiye yüzde 80 zam talebi
Metal iş kolunda Türk Metal sendikası MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor. Sendikanın talepleri belli oldu
Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde taraflar arasındaki müzakereler, Türk Metal Sendikası’nın aşağıda özeti yer alan teklifini işveren tarafına teslim etmesiyle başlayacaktır.
Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde taraflar arasındaki müzakereler, Türk Metal Sendikası’nın aşağıda özeti yer alan teklifini işveren tarafına teslim etmesiyle başlayacaktır.
Türk Metal Sendikası’nın 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi teklifi: