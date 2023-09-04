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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Metal iş kolu toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Türk Metal'den işçiye yüzde 80 zam talebi

        Metal iş kolunda Türk Metal sendikası MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor. Sendikanın talepleri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:50
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        Metal iş kolu toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
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        Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde taraflar arasındaki müzakereler, Türk Metal Sendikası’nın aşağıda özeti yer alan teklifini işveren tarafına teslim etmesiyle başlayacaktır.

        Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde taraflar arasındaki müzakereler, Türk Metal Sendikası’nın aşağıda özeti yer alan teklifini işveren tarafına teslim etmesiyle başlayacaktır.

        Türk Metal Sendikası’nın 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi teklifi:

        • İlk olarak, saatlik ücreti 65 TL’nin altında olan üyelerimizin saatlik ücreti 65 TL’ye çekilmesini talep ediyoruz. (Bu talebimizin teklifimize yüzde getirisi %2,23)Daha sonra, tüm saat ücretlerine, sözleşmenin ilk altı aylık dönemi (1 Eylül 2023 – 29 Şubat 2024) için %80 zam talep ediyoruz.
        • Son olarak, 20 yılla sınırlı olmak üzere, her kıdem yılı için ücretlerde 3 TL artış istiyoruz. (Bu talebimizin yüzde getirisi %29,14)Bu taleplerimize ek olarak sosyal haklarda ilk yıl için %150 artış istiyoruz. (Bu talebimizin yüzde getirisi %7,68)
        • Böylece, tüm bu taleplerimiz toplandığında sözleşmenin ilk altı ayı için toplam talebimiz %119,05.Bu taleplerimize ek olarak, sözleşmemizin sona erdiği 31 Ağustos 2023 tarihinden yeni sözleşmenin imza tarihine kadar geçecek sürede, avans niteliğinde olmak üzere her ay ücretlerle birlikte 5 Bin TL ödenmesini talep ediyoruz.
        • Sözleşmenin ikinci altı aylık (1 Mart 2024-31 Ağustos 2024) döneminde, 1 Eylül 2023-29 Şubat 2024 tarihleri için açıklanan 6 aylık enflasyon oranına ek 5 puan,
        • Üçüncü altı aylık (1 Eylül 2024 – 28 Şubat 2025) döneminde, 1 Mart 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri için açıklanan 6 aylık enflasyon oranına ek 5 puan,• Dördüncü altı aylık (1 Mart 2025 – 31 Ağustos 2025) döneminde, 1 Eylül 2024-28 Şubat 2025 tarihleri için de yine açıklanan altı aylık enflasyon oranına ek 5 puan artış istiyoruz.
        • Sosyal haklarda ise ikinci yıl için, 31 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan yıllık enflasyon oranına ek olarak 10 puan daha artış istiyoruz.
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