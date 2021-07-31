17 yaşındayken Rio 2016 Olimpiyatları'nda mücadele eden Mete Gazoz, 22 yaşında olimpiyat şampiyonu oldu! 2013'ten bu yana 20'den fazla madalya kazandıran 22 yaşındaki milli sporcumuz Tokyo 2020'de ise tarih yazdı ve "Altın adam" lakabının da sahibi oldu!

Erkekler klasik yayda mücadele eden milli okçu, katıldığı uluslararası organizasyonlarda 2018'e kadar 23 madalya kazanma başarısı gösterdi. Türkiye'yi yarışmalarda başarıyla temsil eden Mete, genç yaşına rağmen 9 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

2018'DE YEDİNCİ BASAMAĞA KADAR TIRMANDI

Milli okçu, 23 madalyanın 9'unu 2018'deki turnuvalarda aldı. Bu ay boynuna 4'ü altın 5 madalya takan Mete, dünya klasmanında 7. basamağa tırmandı.

2018'İN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Okçulukta yükselişini sürdüren ve rakiplerine adeta gözdağı veren Mete, 2020'deki altın madalyanın sinyallerini de vermişti. Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçilen milli sporcumuz 2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne de layık görüldü.

"Daha çok çalışıp 2020'de Tokyo'dan altın madalya döneceğim" - Rio 2016

2019'DA ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından kariyerinde başlayan hızlı yükselişini sürdüren Mete, Dünya Kupası'nın 4. ayağında iki yıl üst üste altın madalya kazandı ve Antalya ve Şangay ayaklarında kürsüye çıktı. Avrupa ve dünya rekorları kıran milli okçu, kazandığı başarılarla dünya sıralamasında 3. sıraya yerleşti.

İKİ DÜNYA KUPASI BİRİNCİLİĞİNE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU EKLEDİ

Türk okçuluk tarihinde bir ilki gerçekleştiren Mete Gazoz, iki dünya kupası birinciliği, bir Avrupa ikinciliği, bir dünya kupası üçüncülüğü başarılarına olimpiyat madalyasını da ekledi.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNİ BİR BİR ELEDİ

22 yaşında olmasına rağmen dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u, Londra 2012'de gümüş madalya alan tecrübeli Takaharu Furukawa'yı, dünya ve Avrupa şampiyonu olan Mauro Nespoli'yi mağlup etti.

2016'DA VERDİĞİ SÖZÜ TOKYO 2020'DE TUTTU!

Rio 2016 Olimpiyatları'nda mücadele ettikten sonra "Söz veriyorum. Tokyo'dan altın madalya ile döneceğim" diyen Mete Gazoz, aradan geçen beş yılın ardından Tokyo 2020'de verdiği sözü tuttu!