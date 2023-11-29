Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! 29 Kasım İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman ve saat kaçta bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! 29 Kasım İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına... Bir süredir soğuk havaların iyice etkisini göstermeye başladığı İstanbul'da gün itibariyle sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. 16 milyondan fazla vatandaşın ikamet ettiği megakentte havayolu, karayolu ve denizyolunda da güçlük yaşanıyor. İşte, 29 Kasım Çarşamba günü itibariyle Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarıları... Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 17:41 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:41 facebook

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İstanbul güne sağanak yağış ve şiddetli fırtına ile başladı. İl genelindeki binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Meteoroloji'den oldukça önemli açıklamalar geldi. İşte, hem 29 Kasım Çarşamba İstanbul hava durumu hem de MGM'nin uyarılarına dair detaylar...

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29 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU! Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. RÜZGAR: Güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.