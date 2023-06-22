Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.