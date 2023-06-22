Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak ve sel uyarısı!
ABONE OL

Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 3 il için turuncu, 3 il için de sarı kodlu alarm verilirken, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak ve sel uyarısı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 1-3 derece artarak, Ege, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM Kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Tokat Valiliği şebeke suyundan zehirlenme iddiasını yalanladı
GÜNDEM Tokat Valiliği şebeke suyundan zehirlenme iddiasını ...
Hrant Dink cinayeti davasında Yargıtay incelemesi tamamlandı
GÜNDEM Hrant Dink davasında Yargıtay incelemesi tamamlandı
Bakan Yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Bakan Yardımcılığı atamaları Resmi Gazete'de
Antalya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
GÜNDEM Antalya'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Düzce'de ailelerin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 6 yaralı
GÜNDEM İki ailenin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 6 yaralı
Gaziantep'te traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırklareli'nde cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
GÜNDEM Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.