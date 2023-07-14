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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; çöl sıcakları etkisine giren Türkiye'de hava sıcaklıkları bugün de yükseliyor. Sıcaklıkların bugün gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçülmesi bekleniyor

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 07:35
        Kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 37°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 41°

        Antalya

        Güneşli 44°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 37°

        Adana

        Güneşli 41°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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        TEKİRDAĞ °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 33°C

        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 34°C

        Az bulutlu

        SİNOP °C, 29°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 32°C

        Az bulutlu

        RİZE °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        TOKAT °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AĞRI °C, 32°C

        Az bulutlu

        ERZURUM °C, 28°C

        Az bulutlu

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 43°C

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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