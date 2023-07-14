Meteoroloji'den kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; çöl sıcakları etkisine giren Türkiye'de hava sıcaklıkları bugün de yükseliyor. Sıcaklıkların bugün gölgede İstanbul'da ve Ankara'da 35, İzmir'de 38, Antalya'da 43 derece ölçülmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 37° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 41° Antalya Güneşli 44° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 37° Adana Güneşli 41° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 31° İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 42°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık REKLAM TEKİRDAĞ °C, 34°C Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 35°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 33°C Az bulutlu KASTAMONU °C, 34°C Az bulutlu SİNOP °C, 29°C Az bulutlu ZONGULDAK °C, 32°C Az bulutlu

RİZE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM TOKAT °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu AĞRI °C, 32°C Az bulutlu ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu MALATYA °C, 36°C Az bulutlu VAN °C, 29°C Az bulutlu DİYARBAKIR °C, 43°C