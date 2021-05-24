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Meteoroloji'den Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı, Akdeniz Bölgesi'nde de poyraz etkili olacak. İç kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artacak diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU: Doğu Anadolu için yağmur uyarısı - 24 Mayıs
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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