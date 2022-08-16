Meteoroloji'den uyarı! 1 bölgede sağanak! Sıcak geri geliyor! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATIDA SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 31, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 32, Az bulutlu.

BOLU: 26, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 29, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 29, Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 28, Parçalı bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu.

KARS: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu.

MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık.

VAN: 30, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık.