19 NİSAN CUMA İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün yağmur devam ediyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyretse de Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış var.

Ankara ise bulutlu ve yağışsız olacak. Sıcaklıklar 12 ile 24 derece arasında değişecek.

İzmir de gök gürültülü sağanak yağış ile güne başlayacak. Sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacak.

Bursa da diğer iki büyük şehir gibi gök gürültülü sağanak etkisi altında olacak. Kentte hava 22 dereceye kadar çıkacak.