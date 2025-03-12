Metin Öztürk: Bu şampiyonluklar başkana yazar

Galatasaray Kulübünde mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Mehmet Cibara ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, divan kurulunun her ay toplanmasının övünç kaynağı olduğunu belirterek, "Kemerburgaz Tesisleri'nde futbol aklına ihtiyaç olduğu söylendi. Elbette var. Birçok branşta ihtiyaç var. Galatasaray, başkanlıkla yönetiliyor. En önemli ekonomik noktamız da futbol. Galatasaray'ın futbol aklı her zaman seçilmiş başkandır. Bu şampiyonluklar başkana yazar. Bundan önceki başarısızlıklar da o dönemin başkanına yazar. Takımın teknik direktörü ve gözlemci ekibi, ihtiyaçları tespit eder. Futbolcu listeleri verilir. Sonrasında futbolcuların takımlarıyla ve menajerleriyle bütçe çerçevesinde görüşülür. İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş'in kendi kendine hareket edecek yetkisi yok. Büyük haksızlıklara uğruyorlar. Ailelerine de inanılmaz hakaretler ediliyor. Buna rağmen Galatasaray aşkıyla görevlerine devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ise geçen divan kurulundaki bir konuşmacının söylediklerinin kendisini ve voleybolcuları üzdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Onun sözlerini kınıyoruz. Voleybolcularımız, onun sözleriyle ilgili serzenişte bulundu. Nedim Özbey hocamız, milli takımda senelerce başantrenörlük yaptı. Ataman Güneyligil de aynı şekilde milli takımda büyük başarılar elde etti. Konuşmacı, bu hocalar hakkında yersiz ve çirkin konuşmalar yaptı. Bu hocaların yaptığı hizmetler, o sözleri hak etmedi. Burada yanlış bilgi vermek divan üyeliğine yakışmıyor. Kalkıp çarpıp rakamlarla herkese yanlış bilgi vermek, millete 'Çocuk' veya 'Stajyer hoca' demek divan üyeliğine yakışmıyor. 'Bu çocuk bu işi yapamaz.' dediği Umut Çakır, 8 sene formamızı giydi. 12 sene de antrenör olarak görev yaptı. Şu anda milli takımımızın da başantrenörü olarak görev yapıyor. Kadın basketbolda takımımızın başantrenörü Ekrem Memnun, milli takımın da başantrenörlük görevini üstleniyor. İstikrarlı bir şekilde gitmek kabahat mi? Geldiğimizde kadın basketbol takımının sponsoru yoktu. Kadın ve erkek voleybol takımının toplam 3 senelik isim hakkı 6 milyon 250 bin liraya satılmıştı. Bunların hepsine el koyup yeniden düzenledik. Şu ana kadar nakit olarak sponsorlarımız bize bu sene 86 milyon 250 bin lira ödedi. Senede bağlanmış alacaklarımız da 10 milyon 750 bin lira. Eğer bu kadar başarısız olsaydık bunları getiremezdik."