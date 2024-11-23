Metin Öztürk'ten Fenerbahçe maçındaki penaltıya tepki: Akıllara ziyan...
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor-Fenerbahçe maçı devam ettiği sırada Bodrum'da flaş açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Öztürk, Fenerbahçe'nin Kayseri'de kazandığı penaltı kararı için de hakemlere büyük tepki gösterdi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Bodrum FK maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yüklenen Öztürk, Kayserispor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararına da isyan etti.
İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları:
"OSIMHEN DE HERKESİN AYARINI BOZDU"
"Çivisinin çıkmasını beklemiyorduk. Bir takımla daha 12. haftada 10 puan fark olunca, belki hakikaten Osimhen de herkesin ayarını bozdu, bilemiyorum, inşallah bu kalitede oyuncular gelmeye devam eder ülkemize."
"İNANAMAYACAĞIMIZ ŞEYLER OLUYOR"
"Son haftalarda inanamayacağımız şeyler oluyor. Fenerbahçe maçının bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum. Skora göre konuşmak özellikle iki rakibimiz açısından bir standart haline geldi. 3 gün önce bir kanalda, ikinci sıradaki rakibimiz, alışkınlar ikinci sırada olmaya, yıllardır böyle oluyor, yine bir televizyon kanalında 3 yöneticisi al takke ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırmadı."
"FEDERASYON BİZİ ŞOK EDİYOR"
"İbrahim Başkan bizi şok ediyor, federasyon bizi şok ediyor, inanamıyorum. İbrahim başkan çok saygı duyduğum biri. İki kere konuştu. İlk konuştu Okan Hoca ile ilgili. Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahil yapmadığı kalmadı, bir tane laf yok! Okan Hoca'ya hemen laf yetiştirildi. Akabinde yine bizi suçladı, sayın başkan vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı. İnanılır gibi değil."
"KAYSERİ'DEKİ PENALTI AKILLARA ZİYAN"
"Kayseri'de bir maç oynanıyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan! Hakem hata yapabilir, bu normal, dön bir VAR'a git! Kostic, adamın ayağına basıyor, 4. dakikada, bu herkesin ayarını bozuyor! Bütün ayar bozuluyor, bari VAR'a git!"
"MOURINHO'YA 1 TANE LAFINIZ YOK MU!"
Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu! Adam bizi küçük düşüren şeyler yapıyor. 1 maç ceza ile savuşturuluyor. Artık ne taktik ne teknik kaldı! Yazıktır, günahtır! Değil Osimhen, bundan sonra üçüncü sınıf bir oyuncu bile gelmez bu şekilde!