Metin Öztürk'ten hakem tepkisi!

Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finali öncesinde hakem Cihan Aydın'ın atanması tartışma yaratırken, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki takımın da hakemden memnun olmadığını ifade eden Öztürk, "TFF iki takımı birbirine düşürmek istiyor diyemem ama hakem atamaları ortada. MHK hakemi atıyor, kulüplere sormuyor. Hakemleri biz tespit edersek işin içinden çıkamayız. Kimin aklında ne var, hangi tilkiler dönüyor bilemeyiz. Biz sadece bu genç kardeşimizin gördüğünü çalmasını istiyoruz. VAR'ın da kimsenin hakkını yemeden bu işi selametle bitirmesini bekliyoruz" dedi.

"HAKEM HATALARIYLA 4 PUAN KAYBETTİK"

Cihan Aydın'ın yönettiği önceki Galatasaray maçlarına değinen Öztürk, "Trabzonspor'un kendi bakışı ayrı ama bu hakem kardeşimiz bizim 3 maçımızı yönetti. 3 maçın 2'sinde hakem hataları nedeniyle 4 puan kaybettik" ifadelerini kullandı.

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Hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken örnekler veren Öztürk, "Hataylı oyuncunun elle oynamasını hakem görmedi, VAR da ikaz etmedi. Yine aynı maçta Hatay'ın attığı golde farklı bir kural mı uygulandı bilmiyoruz. Çünkü sonraki hafta biz benzer bir pozisyonda gol attık, ofsayt dendi. O gol ofsaytsa, Hatay'ınki nasıl geçerli oldu? Kurallar iki haftada değişmez" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa maçında yaşanan pozisyonlara da değinen Öztürk, "Kasımpaşalı genç oyuncunun görmezden gelinen kırmızı kartı oyunun seyrini değiştirdi. Burak Yılmaz akıllı bir teknik direktör, oyuncusunu hemen oyundan aldı. Çünkü 5 dakika sonra yine bir hareket yapacaktı" dedi.

"VAR'IN HATALARINI AFFETMİYORUZ"

Metin Öztürk, "Şampiyonluğu etkileyecek 4 puan gitti ama biz Galatasaray'ız, herkesi yene yene gidiyoruz. Bu hakem kardeşimiz, umarım bu hataları tekrarlamaz, gençliğine veriyoruz. Ancak VAR'ın hatalarını affetmiyoruz, o çok ayrı bir konu" diyerek sözlerini sürdürdü.