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Metin Sipahioğlu: Bazı kulüpleri açıkça uyarıyoruz...

Fenerbahçe'de İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu son iki haftaya dair konuştu

Metin Sipahioğlu: Bazı kulüpleri açıkça uyarıyoruz...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, gündeme ilişkin FB TV'de açıklamalarda bulundu. Ankaragücü galibiyetine değinerek sözlerine başlayan Sipahioğlu, "Futbol takımımız tebrik ediyorum galibiyetten ötürü. Başkanımız ve futbol şubeden sorumlu yöneticiler takdirini çok daha iyi yapar ama Emre hoca göreve geldikten sonra oluşan enerji, sinerji ve form grafiği büyük bir umut oldu. 2 hafta kaldı sezonunu bitmesine, 2 tane çok zorlu maç var. Bu iki haftada da takımımız 6 puan almak için konsantrasyonu sahaya yansıtacak bundan en ufak şüphemiz yok. Nerede bitireceğimizi 2 maç sonra göreceğiz. Bu konuda büyük konuşmak istemiyoruz. 2 maç sonra kim nerede bitireceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Başkanımız ve yöneticilerimiz takdirini daha iyi yapar ama Emre hoca göreve geldikten sonra oluşan enerji, sinerji hepimiz için büyük umut oldu. İki zorlu maçımız var. Takımımız 6 puan almak için tüm enerjisini sahaya yansıtacak, bundan en ufak şüphemiz yok. Ligi nerede bitireceğimizi de iki maç sonra göreceğiz. Büyük konuşmak istemiyoruz"

"Bazı önemli konuları ligin bitimine iki hafta kala gündeme getirmek istiyoruz. Başkanımızın da vurguladığı gibi biz kimse hakkında yalan üretimleri, iftira üretimleri yapmadık. Ama rakiplerimizden özellikle özellikle biri sezon başından bu yana hem hakemlere hem de rakiplere yalan ve iftira atmaktan çekinmediler maalesef. Tüm bunları yaparken bir de sağda solda bu stratejileri anlattıklarını görüyoruz. Bu bir strateji ve bunu övünerek anlattıklarını herkes biliyor. İşin acı tarafı. Bazı oyunculara verdirdikleri röportajlar... Josef de Souza'yı kastediyorum. Teşvik primi iddialarında bulunacak bir oyuncu değil Josef. Bunu söyletecek kadar gözlerinin döndüğünü herkes gördü. Teknik direktörlerinin de sene sonunda konuşacağım gibi komik imalarını görmeye başladık. Biz bugünleri çok gördük. 2011'de sezon sonu her şeyi anlatacağım diyeni de gördük, elimde VAR kayıtları var diyeni de gördük. Bu şantajlar hep yapılıyor ama sonunda ortaya konan bir şey görmüyoruz"

"Herkes bizi iyi dinlesin. Biz Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Bizim mücadelemiz tertemizdir. İftiralardan, asılsız söylemlerden, algı operasyonlarından, hakemi zan altında bırakmaktan uzak bir durumdayız. Dünkü maçta her şey olabilirdi. Ankaragücü son ana kadar çok iyi mücadele etti. Alanyaspor maçında hakem skandalı, hakem rezaleti var. Onlar da bize karşı aslanlar gibi mücadele etti. Salih Uçan eski oyuncumuz o da aslanlar gibi mücadele etti. Erzurumspor da aynı şekilde mücadele etti. Biz hepsini tek tek tebrik ettik. Bunu da söyledik. Ama başkaları ne yapıyor? Bu takımlar neden bu kadar hırslı oynuyor diye konuşuyorlar. Biz Fenerbahçe'yiz, biz pırıl pırılız"

"Sivasspor ve Kayserispor maçlarımız var. Bu iki takım da bize karşı aslanlar gibi oynayacaklar. Galatasaray'ın rakipleri de aynı mücadeleyi verecekler. Beşiktaş'ın rakipleri de aslanlar gibi mücadele edecekler. Bazı kulüpleri açıkça uyarıyoruz. Sakın ama sakın... Kalan iki haftada hakemleri zan altında bırakıp, rakip takımları baskı almaya çalışmasınlar. Son iki maçta herkes aslanlar gibi mücadele edecek. Bizim gasp edilen 10-15 puanımız var ama en azından son 2 hafta herkes aslanlar gibi mücadele etsin. Eğer algı operasyonu yapacak olurlarsa tepkimiz çok sert olacak."

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