Metin Yıldız'dan, Rıdvan Dilmen'e: Çocukluk kahramanım
Metin Yıldız, çocukluk kahramanı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Rıdvan Dilmen ile bir araya geldi
Oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e olan hayranlığını dile getirdi. Fenerbahçe taraftarı olan Yıldız, 1987 - 1995 arasında Fenerbahçe forması giyen ve 1999 - 2000 sezonunda sarı - lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan Dilmen ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak; "Çocukluk kahramanım" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram