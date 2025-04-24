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        Haberler Magazin Metin Yıldız'dan, Rıdvan Dilmen'e: Çocukluk kahramanım

        Metin Yıldız'dan, Rıdvan Dilmen'e: Çocukluk kahramanım

        Metin Yıldız, çocukluk kahramanı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Rıdvan Dilmen ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:26
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        "Çocukluk kahramanım"
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        Oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e olan hayranlığını dile getirdi. Fenerbahçe taraftarı olan Yıldız, 1987 - 1995 arasında Fenerbahçe forması giyen ve 1999 - 2000 sezonunda sarı - lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan Dilmen ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak; "Çocukluk kahramanım" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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