Metin Yıldız'dan, Rıdvan Dilmen'e: Çocukluk kahramanım

Oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e olan hayranlığını dile getirdi. Fenerbahçe taraftarı olan Yıldız, 1987 - 1995 arasında Fenerbahçe forması giyen ve 1999 - 2000 sezonunda sarı - lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan Dilmen ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak; "Çocukluk kahramanım" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram