Metin Yıldız'ın eşi Ceylan Yılmaz: Doğum havuzda olacak

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Metin Yıldız'ın 7. 5 aylık hamile olan eşi Ceylan Yılmaz, Cihangir'de görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Az kaldı…Temmuz ayında nasipse çocuğumuz dünyaya gözlerini açacak" ifadelerini kullandı.

"DOĞUMDA METİN DE YANIMDA OLACAK"

Ayrıca doğumun havuzda gerçekleşeceğini ifade eden Ceylan Yılmaz, "Havuzda doğuma karar verdim, doktorum da tavsiye etti. Bebekler anne karnında 35 derece sıcaklıkta suyun içinde gelişiyor, benim doğum yapacağım havuzun sıcaklık derecesi de 35 olacak. Çok mistik bir ortam oluyormuş, havuzun etrafına mum koyup tütsüleri yakıyorlarmış. Muhteşem ortam yaratıyorlar bu konuda çok da araştırma yaptım. Doğum yaparken havuzun içinde baba da olabiliyormuş. Metin de yanımda havuzda olacak, bu şekilde doğum ağrısız ve stressiz oluyormuş, çok heyecanlıyım" dedi.