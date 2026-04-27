Metro İstanbul’dan M7 metrosu hakkında açıklama: M7 metro kapalı mı, çalışıyor mu, açık mı?
M7 Yıldız–Mahmutbey metro hattını kullanacak yolcular, sabah saatlerinden itibaren seferlerde herhangi bir aksama olup olmadığını araştırıyor. Metro İstanbul, hattın güncel durumu ve teknik arıza iddialarıyla ilgili resmi açıklama yaptı. Peki M7 metro hattı kapalı mı, seferler devam ediyor mu, hat açık mı?
M7 metro hattı kapalı mı, seferler devam ediyor mu, hat açık mı soruları özellikle sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma kullanacak vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul'un yoğun kullanılan hatlarından biri olan M7 Yıldız–Mahmutbey metrosunda yaşanan olası teknik arızalar, bakım çalışmaları ya da anlık aksaklıklar sefer düzenini doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle yolcular, M7 metro hattının güncel durumu, seferlerin devam edip etmediği ve hattın açık olup olmadığına dair en son resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar
İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki onarım çalışması nedeniyle seferlerde düzenleme yapıldığı bildirildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu bölgenin güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla teknik inceleme ve tespit çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.
Tespitlerin ardından kalıcı onarım çalışmalarına geçileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda gece metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır."