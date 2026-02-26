Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi MetropolCard halka arz detayları ile MetropolCard hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verecek, finansal tablosu nasıl, ne zaman talep toplayacak?

        MetropolCard halka arz oluyor: MetropolCard kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar, ne zaman talep toplayacak?

        MetropolCard halka arz oluyor. 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirket 18 milyon 900 bin lot dağıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde borsaya açılacak şirket halka arz fonunun en büyük kısmını işletme sermayesi ve sahip olduğu kiralamaya konu olan araçların yenilenmesi için kullanacak. İşte, MetropolCard halka arz detayları

        Giriş: 26.02.2026 - 11:05
        1

        MetropolCard, SPK tarafından halka arz onayı aldı. 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirketin yüzde 20.41'i yeni yatırımcılara açılacak ve 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yapılacak. Şirket, kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi ve kiralık araçların yenilenmesi için kullanacak. İşte, MetropolCard tüm halka arz detayları

        2

        METROPOLCARD HİSSE FİYATI

        Şirketin hisse fiyatı 80 TL olarak belirlendi.

        3

        METROPOLCARD TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

        4

        METROPOLCARD LOT MİKTARI

        MetropolCard 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yapacak ancak olası lot miktarı dağıtım tablosu henüz belli olmadı.

        5

        METROPOLCARD FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/6 2023 2022
        - Hasılat 802,2 Milyon TL 1,1 Milyar TL 670,3 Milyon TL
        - Brüt Kâr 385,6 Milyon TL 579,4 Milyon TL 404,7 Milyon TL
        6

        METROPOLCARD HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 45 İşletme sermayesi ve sahip olduğu kiralamaya konu olan araçların yenilenmesi.

        - Yüzde 20 Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. şirketinin sermaye artırımı ve faaliyete geçiş sürecine ilişkin işletme sermayesi.

        - Yüzde 35 Yurt içi ve yurt dışı şirket kurulumu / ortaklıklar.

        7

        METROPOLCARD HANGİ BANKALARDA VAR?

        Şirketin hangi bankalar üzerinden halka arz oacağı henüz açıklanmadı.

        8

        METROPOLCARD HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 20,41

        Halka arz büyüklüğü: 1.5 milyar TL

        Bireysel/şirket çalışanları eşit dağıtım

        Yüksek başvurulu oransal dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

