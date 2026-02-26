MetropolCard, SPK tarafından halka arz onayı aldı. 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirketin yüzde 20.41'i yeni yatırımcılara açılacak ve 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yapılacak. Şirket, kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi ve kiralık araçların yenilenmesi için kullanacak. İşte, MetropolCard tüm halka arz detayları