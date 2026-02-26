MetropolCard halka arz oluyor: MetropolCard kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar, ne zaman talep toplayacak?
MetropolCard halka arz oluyor. 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirket 18 milyon 900 bin lot dağıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde borsaya açılacak şirket halka arz fonunun en büyük kısmını işletme sermayesi ve sahip olduğu kiralamaya konu olan araçların yenilenmesi için kullanacak. İşte, MetropolCard halka arz detayları
METROPOLCARD HİSSE FİYATI
Şirketin hisse fiyatı 80 TL olarak belirlendi.
METROPOLCARD TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.
METROPOLCARD LOT MİKTARI
MetropolCard 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yapacak ancak olası lot miktarı dağıtım tablosu henüz belli olmadı.
METROPOLCARD FİNANSAL TABLO
METROPOLCARD HALKA ARZ FON KULLANIMI
- Yüzde 45 İşletme sermayesi ve sahip olduğu kiralamaya konu olan araçların yenilenmesi.
- Yüzde 20 Metropol Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. şirketinin sermaye artırımı ve faaliyete geçiş sürecine ilişkin işletme sermayesi.
- Yüzde 35 Yurt içi ve yurt dışı şirket kurulumu / ortaklıklar.
METROPOLCARD HANGİ BANKALARDA VAR?
Şirketin hangi bankalar üzerinden halka arz oacağı henüz açıklanmadı.
METROPOLCARD HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: Yüzde 20,41
Halka arz büyüklüğü: 1.5 milyar TL
Bireysel/şirket çalışanları eşit dağıtım
Yüksek başvurulu oransal dağıtım
T1-T2 kullanılamaz