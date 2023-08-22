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Yazıtı bulduğumuz yer, antik kentin meclis binası. Metropolis için faydalı işler yapıp, bölgedeki huzursuzlukları bertaraf eden bir yöneticinin onurlandırılması için hazırlanmış. Meclis binasının bir parçası aslında. Binadaki mimari bloklardan biri, 2 bin yıl öncesinin yazılı belgesini oluşturuyor" dedi.

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"BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAKTER" Prof. Dr. Boris Dreyer ise yazıta ilişkin, "Metropolis meclisinde halkın, M.Ö. 55 yıllarında Roma'nın Asya valisi olarak görev yapmış Gaius Fabius'ü onurlandırdığı bir eser. O dönemde gerçekleşen birtakım huzursuzlukların bastırılmasından, giderilmesinde bölge için çok önemli bir karakter. Mecliste onun onurlandırılmasına yönelik bir karar alınıyor. Buradaki yazıtta onun belgesini oluşturuyor" diye konuştu.