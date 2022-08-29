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Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde geometrik desenlerle süslü mozaiklerin yer aldığı kamusal yapı keşfedildi

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AA
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle Metropolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları, günümüzden 5 bin yıl önce kurulduğu tahmin edilen kentin tarihine ışık tutuyor.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    AA'nın haberine göre Antik Çağ kaynaklarında Ana Tanrıça Kenti olarak bilinen ve önemli bir ticaret merkezi olan Metropolis'te sürdürülen kazıların son keşfi, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir kamusal yapı oldu.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığındaki kazılarda keşfedilen kamusal yapının yaklaşık 500 metrekarelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Yapının toplam yüzölçümünün ve 1800 yıl önce hangi amaçla kullanıldığının kazı çalışmaları sonrası netleşmesi bekleniyor.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    GEOMETRİK BEZEMELİ MOZAİKLER İYİ KORUNMUŞ

    Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis Antik Kenti'ndeki 2022 kazı çalışmalarında Roma Dönemi'nde kentin genişlemesine paralel olarak inşa edildiği düşünülen büyük bir kamusal yapıya rastladıklarını aktardı.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Aybek, geometrik bezemeli mozaiklere sahip yapının çok iyi korunmuş bir şekilde bugünlere ulaştığını ifade etti.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Yapının üç basamaklı kesme mermer taştan oluşan bir geçişe sahip olduğunu ifade eden Aybek, iç avlunun da blokaj adını verdikleri taş ve toprak zeminle inşa edildiğini söyledi.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Aybek, milattan sonra ikinci yüzyılda kamusal yapının planlandığını düşündüklerini aktararak, "Burası çevresindeki yapılarla birlikte bir bütünün aslında parçasını oluşturuyor. Mesela bizim önceki yıllarda ortaya çıkarmış olduğumuz hamam ve palaestra yapısıyla aynı özellikleri gösteren büyük kamusal bir yapıdan bahsediyoruz şu anda" dedi.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Yapının ilgi çekici olduğunun altını çizen Aybek, "Buluntularıyla ön plana çıkıyor. Metropolisli olup meclis tarafından onurlandırılmasına karar verilen kişilerin, hayırseverlerin heykelleri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl burada önemli bir heykel çıkarmıştık. Bu sene de aynı beklentiler içindeyiz. Çünkü bunlara işaret eden heykel kaideleri ortaya çıktı" diye konuştu.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    "BU ALAN ASLINDA KARE PLANLI BİR KENT MEYDANI"

    Aybek, yapının en önemli unsurlarından birinin mozaikler olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    "Metropolis Batı Anadolu'da çok geniş alanlarda mozaik döşemeye sahip kentlerden bir tanesi. Daha önceki yapıda yaklaşık 800 metrekarelik bir alanda mozaikler tespit etmiştik. Bu yapıda da aynı özellikleri gösteren mozaikler var. Zaten aynı dönemde inşa edilmesi sebebiyle bunu şaşırtıcı karşılamıyoruz. Bunlar geometrik açık alan mozaikleri.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Metropolis'te figürlü mozaikler de var, villa mozaikleri de var. Onlar da hem sanatsal hem fonksiyon olarak farklılık gösteriyor. Ama bu kadar geniş alanlarda ve bu kadar iyi korunmuş örnekler olması bizi heyecanlandırıyor."

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Kamusal yapının ne amaçla kullanıldığının henüz netleşmediğini aktaran Aybek, "Bu alan aslında kare planlı bir kent meydanı, bir kamusal meydana dönüşmesini bekliyoruz. Henüz çok erken olmakla birlikte ve arazinin topografyasından da yola çıkarak belki bir agora olabileceği şu anki öngörülerimiz arasında" diye konuştu.

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Aybek, kamusal alanın 1800 yıl önce toplumun her kesiminden insan tarafından kullanılmış olduğuna inandıklarını da ifade etti.

     

     
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

    Serdar Aybek, kazı alanında yüzeyde hiçbir belirti olmamasına rağmen toprak altında büyük zenginliklerle karşılaştıklarına işaret ederek, "Kültür varlıklarıyla karşılaşmamız bizi Metropolis'e daha fazla bağlıyor. Ve bu güzelliklerin de paylaşılmasını istiyoruz, herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu
  • Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

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