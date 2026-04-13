Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Mevduat faizi oranları 2026: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Bankaların güncel mevduat faizi oranları

        Nisan 2026 itibarıyla bankalar mevduat faizlerinde dikkat çeken bir artışa gitti. Özellikle kısa vadeli yatırım araçları arasında öne çıkan 32 günlük vadeli hesaplar, yükselen faiz oranlarıyla yeniden yatırımcıların radarına girdi. Yüzde 45'in üzerine çıkan oranlar, yüksek tutarlı birikimlerde ciddi kazanç fırsatları sunarken, "1 milyon TL 32 günde ne kadar getirir?" sorusu da en çok araştırılan konular arasına yerleşti. Bankalar arasındaki faiz farkları ise yatırım tercihlerini doğrudan etkiliyor. İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mevduat faizlerindeki yükseliş trendi hız kesmeden devam ederken, Nisan 2026’da güncellenen oranlar yatırımcı ilgisini yeniden bankalara çevirdi. Kısa vadede risksiz kazanç arayanlar için 32 günlük vadeler öne çıkarken, bazı bankalarda faizlerin yüzde 45 seviyesini aşması dikkat çekti. Bu gelişmeyle birlikte 1 milyon TL’nin aylık getirisi önemli ölçüde artarken, en yüksek kazancı sunan bankalar da merak konusu haline geldi. Güncel oranlar, yatırımcıların tercihlerini yeniden şekillendiriyor. İşte detaylar...

        2

        TÜİK YAYIMLADI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı yayımladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 0,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,08 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Amerikan Doları yüzde 1,14, euro yüzde 3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 0,79, Euro yüzde 3,03, DİBS yüzde 3,53, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,10 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

        3

        YILLIK EN YÜKSEK GETİRİ DE FAİZDE

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,20, DİBS yüzde 2,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,27 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,52 ve Amerikan Doları yüzde 7,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,98 ve DİBS yüzde 0,76 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,86, euro yüzde 2,64 ve Amerikan Doları yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        4

        1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

        İŞ BANKASI

        Faiz Oranı: Yüzde 39,5

        Net Kazanç: 28 bin 570 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

        QNB FİNANSBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 44

        Net Kazanç: 27 bin 51 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 51 TL

        5

        AKBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 43

        Net Kazanç: 31 bin 101 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 101 TL

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı: Yüzde 42

        Net Kazanç: 30 bin 378 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

        DENİZBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 43,5

        Net Kazanç: 31 bin 463 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 463 TL

        6

        ANADOLUBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 45

        Net Kazanç: 32 bin 548 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 548 TL

        ING BANK

        Faiz Oranı: Yüzde 42

        Net Kazanç: 30 bin 378 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

        7

        HALKBANK

        Faiz Oranı: Yüzde 35

        Net Kazanç: 25 bin 315 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

        ZİRAAT BANKASI

        Faiz Oranı: Yüzde 35

        Net Kazanç: 25 bin 315 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

        ENPARA

        Faiz Oranı: Yüzde 38,5

        Net Kazanç: 27 bin 847 TL

        Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
