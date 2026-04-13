Mevduat faizi oranları 2026: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Nisan 2026 itibarıyla bankalar mevduat faizlerinde dikkat çeken bir artışa gitti. Özellikle kısa vadeli yatırım araçları arasında öne çıkan 32 günlük vadeli hesaplar, yükselen faiz oranlarıyla yeniden yatırımcıların radarına girdi. Yüzde 45'in üzerine çıkan oranlar, yüksek tutarlı birikimlerde ciddi kazanç fırsatları sunarken, "1 milyon TL 32 günde ne kadar getirir?" sorusu da en çok araştırılan konular arasına yerleşti. Bankalar arasındaki faiz farkları ise yatırım tercihlerini doğrudan etkiliyor. İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları...
TÜİK YAYIMLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı yayımladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 0,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,08 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Amerikan Doları yüzde 1,14, euro yüzde 3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 0,79, Euro yüzde 3,03, DİBS yüzde 3,53, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,10 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
YILLIK EN YÜKSEK GETİRİ DE FAİZDE
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,20, DİBS yüzde 2,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,27 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,52 ve Amerikan Doları yüzde 7,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,98 ve DİBS yüzde 0,76 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,86, euro yüzde 2,64 ve Amerikan Doları yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 28 bin 570 TL
Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 27 bin 51 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 51 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 101 TL
Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 101 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 31 bin 463 TL
Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 463 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 32 bin 548 TL
Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 548 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30 bin 378 TL
Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27 bin 847 TL
Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL