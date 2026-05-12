Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Mevlana'nın UNESCO DünyaAMevlana'nın UNESCO Dünya Belleği'ne alınan eserleri özel koşullarda korunuyor Belleğine alınan eserleri özel koşullarda korunuyor

        Mevlana'nın UNESCO Dünya Belleği'ne alınan eserleri özel koşullarda korunuyor

        Mevlana Müzesi'ndeki, UNESCO tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kitaplarının en eski el yazması nüshaları olarak kabul edilen eserlere, özel koruma yöntemleri uygulanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 12:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        UNESCO Dünya Belleği'ne alınmıştı! Özel koşullarda korunuyor

        Mevlana'nın Mesnevi, Divan-ı Şem, Fihi Ma Fih, Mecalis-i Seb'a ve Mektubat eserlerinin korunduğu, Türkiye'deki nadir el yazması koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Mevlana Müzesi, tasavvuf ve yazma eser mirası açısından da öne çıkıyor.

        UNESCO Dünya Belleği Listesi'nde yer alan eserlerin zarar görmemesi için de müzede özel koruma alanları oluşturuldu.

        Yazmaların bulunduğu bölümlerde sıcaklık ve nem dengesi sürekli ölçülerek kontrol altında tutulurken, iklimlendirme sistemleriyle ortam koşulları sabit tutuluyor.

        El yazması eserlerin mikrobik oluşumlardan etkilenmemesi, kağıt, mürekkep ve cilt yapısının bozulmaması için uluslararası standartlara uygun koruma yöntemleri uygulanıyor.

        REKLAM

        Yangın riskine karşı da özel önlemlerin alındığı müzede, yazmaların bulunduğu bölümlerde su yerine gazlı söndürme sistemleri tercih ediliyor.

        "BİZE EMANET EDİLEN BU ESERLERİ EN İYİ ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİYORUZ"

        Mevlana Müzesi Müdürü Naci Bakırcı, Mevlana'nın eserlerinin yalnızca birer yazma eser değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasının önemli parçaları olduğunu söyledi.

        Ellerindeki "Mesnevi"nin 748 yıllık olduğunu ve diğer eserlerin de onun yakın dönemlerine tarihlendirildiğini belirten Bakırcı, yüzyıllardır korunan kitapların muhafaza şartlarının büyük hassasiyet gerektirdiğini vurguladı.

        UNESCO tarafından dünya müzelerindeki ve kütüphanelerindeki el yazması eserler için bir komisyon oluşturulduğunu anımsatan Bakırcı, "Komisyon marifetiyle en erken tarihli yazma nüshaları karşılaştırıldı. Hazreti Mevlana'nın 5 eserinin en eski nüshaları müzemizde çıktı. Bakanlığımız da bu ortak mirasın korunması için 14 ülkeyle birlikte UNESCO'ya müracaat etti ve eserler UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alındı" ifadelerini kullandı.

        Bakırcı, bu eserlerin en eski nüshalar olması, Konya'da yazılması, üzerinde mücellit isimlerinin (ciltleyen kişiye verilen isim) bulunmasının yanı sıra Selçuklu dönemi cilt tezhip ve Konya tezhip ekolü açısından çok ciddi kaynaklar olduğuna dikkati çekti.

        Bu kitapların hepsinin organik eserler olduğunu ve korunması için özel şartlar oluşturulması gerektiğini dile getiren Bakırcı, şunları kaydetti:

        "Isı, nemölçer cihazlarla ısı ve nem dengesini koruyoruz. En önemlisi de eski eserlerin mikrobik ortamdan arındırılmış olması gerekliliği. Geçen yıl her bir eser için asitsiz kağıtlardan koruma kapları yaptırdık. Yangına karşı sulu sistem değil, gazlı sistemlerle koruma sağlıyoruz. Bize emanet edilen bu eserleri, en iyi şekilde, gönül rahatlığı içinde Mevlana Müzesi'nin depolarında ve teşhir alanlarında muhafaza ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tunceli'nin Uzunçayır Baraj Gölü'nde kirlilik

        Tunceli'de son günlerde etkisini artıran sağanak yağışların ardından, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki kirlilik havadan görüntülendi. Munzur Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle taşınan çamur, ağaç parçaları ve çeşitli atıkların baraj gölü yüzeyinde biriktiği gözlendi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de