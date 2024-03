Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili namazı kaç rekattır, evde nasıl kılınır?

Mevlid Kandili Kaç Rekattır?

Bu namaz dört rekat olup, her rekatta belirli bir sayıda tesbih okunması öngörülür. Namazın her rekatında toplam 75 tesbih edilir ve bu şekilde namaz tamamlanır. Her ne kadar bu uygulama bazı İslami kaynaklarda yer alsa da genel olarak İslam toplumlarında bu namazın kılınması zorunlu veya yaygın bir uygulama değildir. Mevlid Kandili namazı evde nasıl kılınır?

Mevlid Kandili Namazı Evde Nasıl Kılınır?

Namazı evde kılmak için şu adımlar takip edilir.

Öncelikle "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" niyet edilir.

Namaza başlarken Sübhaneke okunur.

Ardından, 15 defa "Sübhanellahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber" tesbih edilir.

Sonra eûzü besmele çekilir ve Fatiha ile bir sure okunur. Okuduktan sonra 10 defa daha "Sübhanellahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber" tesbih edilir.

Her rekatta rükû, iki secdeler ve oturuşlar tamamlandıktan sonra her bir pozisyonda 10 defa tesbih edilir.

İkinci rekata kalkılırken yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha ve sûre okunur ve 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve toplamda 4 rekat tamamlanır. Böylece toplamda üç yüz tesbih edilmiş olur.

Hangi Dualar Okunur?

Mevlid Kandili gibi özel bir gecede çeşitli dualar okunabilir. Mevlid Kandili'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve O'nu anmak ön planda olduğu için, bu dualar O'nun övgüsünü ve şefaatini dile getiren dualardır. Mevlid duası, Mevlid Kandili gibi özel günlerde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve O'na dua etmek amacıyla okunan dualardan biridir. Bu dua İslam coğrafyasında çeşitli şekillerde ifade edilmiş ve okunmuştur. İşte bir örnek Mevlid duası:

"Allah'ım! Bu mübarek gecede, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle sana hamd ve şükürler olsun. Sen, bize O'nu rehber olarak gönderdikten sonra, yolunun aydınlığında yürümemizi nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Ey Rabbimiz! Bizleri, O'nun ahlakıyla ahlaklandır, O'nun sünnetiyle amel edenlerden eyle. Bizlere, O'nun şefaatine nail olmayı nasip eyle. Günahlarımızı affet, dualarımızı kabul buyur, bize hidayet ve bereket ver. Bizleri, O'nun cennetiyle müjdelediğin kullarından eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bizleri affet ve bize rahmetini genişçe lütfet. Ey Rabbimiz! Bizleri, O'nun şefaatine nail eyle ve O'nun ümmeti olarak ölmeyi nasip eyle. Bizleri, O'nun bereketi ve şefaatıyla dünya ve ahirette kurtuluşa erdir. Amin."

Bu dua, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle Allah'a yönelik bir yakarıştır. İçinde şükür, af dileme, hidayet ve cennet gibi çeşitli dualar bulunmaktadır. Müslümanlar bu dua ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in örnek ahlakını benimsemeyi, onun şefaatine nail olmayı ve ahirette onun ümmeti olarak cennete girmeyi dilerler. Bu dua, samimi bir kalple okunduğunda Allah'ın rahmetini ve bağışlamasını umut eden bir niyazdır. Aşağıdaki dualar uygundur.

Salavat-ı şerif: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam getirmek için okunan dualardır. Örneğin, "Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed" şeklindeki salavat duaları okunabilir.

Tövbe ve ıstırap duaları: Mevlid Kandili gibi özel bir gecede Allah'tan mağfiret dilemek ve günahlardan arınmak için tövbe duaları okunabilir.

Kuran okumak: Mevlid Kandili'nde Kuran-ı Kerim okumak da yaygın bir uygulamadır. Özellikle Yasin suresi gibi Peygamber Efendimiz'e özel önem verilen sureler okunabilir.

Bu duaların yanı sıra, Mevlid Kandili'nde kişisel olarak hissedilen dualar da okunabilir. Önemli olan samimi bir kalple Allah'a yönelmek ve duaları içtenlikle yapmaktır.

Mevlid Kandili 12 Rekat Namaz Nasıl Kılınır?

Namaza başlamadan önce niyet etmek gerekir. Mevlid kandili 12 rekat namaz nasıl kılınır? Bu hacet namazı için şu niyetle niyet edilebilir: "Ya Rabbi, rızan için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine, feyz-i ilahine, rıza-i ilahine mazhar eyle." Ardından aşağıdaki adımlar takip edilir.

rekat:

Subhaneke okunur.

Fatiha suresi okunur.

Ardından 3 defa Ayetel Kürsi okunur.

rekat:

Fatiha suresi okunur.

İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Rekatın sonunda Ettehiyyatü okunur, sonra Allahümme salli, Allahümme barik duaları söylenir.

rekat:

Subhaneke okunur.

Fatiha suresi okunur.

İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

rekat:

Fatiha suresi okunur.

İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

Rekatın sonunda Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena duaları okunur.

Bu şekilde her rekatta belirtilen dualar ve sureler okunarak 12 rekat tamamlanır. Namazın ardından 4 Fatiha-i Şerife, 100 defa "SubhanAllahi ve'l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi'l-aliyyil-aziym", 100 istiğfar-ı şerife ve 100 salavat-ı şerife okunup dua edilebilir.