Meyan Kökünün Faydaları: Meyan Kökü Nedir, Ne İşe Yarar ve Faydaları Neler?

Meyan kökünün faydaları 0:00 / 0:00

İşte karşınızda odunsu baharatların arasında oldukça popüler olan meyan kökü... Bitkisel ürünlerle ilgilenenlerin de çok iyi bileceği gibi meyan kökü gerek faydaları ile gerekse geniş kullanım alanı ile bitkiler dünyasının yıldızı parlayan isimleri arasında yer alıyor. İşte Meyan Kökü Nedir Faydaları ve Zararları nelerdir sorularının cevapları ve meyan kökünün kullanım alanları...

Meyan Kökü Nedir?

Meyan kökü, Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Güneydoğu Avrupa ve Asya'da da pek çok ülkede yetişen, boyu neredeyse 150 cm seviyesinde olan çalı türünde bir bitkinin kökü demektedir. Ana vatanının Rusya ve Çin olduğu söylenen Meyan kökü bitkisinin alternatif tıpta sıkça kullanıldığı biliniyor. Aynı zamanda meyan kökü tadı lezzetli, kokusu güzel bir bitkisel üründür.

Meyan Kökü Neye İyi Gelir?

Meyan Kökü Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da zaman zaman anlatılmaktadır çünkü alternatif tıbbın popüler bitkilerinden meyan kökü aslında kolay tüketilmesi nedeniyle oldukça geniş bir alanda kullanılır. Örneğin, Meyan Kökü Faydaları arasında ilk dikkat çeken madde meyan kökünün bir soğuk algınlığı hastalıkları mucizesi taşımasıdır.

Meyan kökü öksürüğe iyi gelmesiyle bilinir. İçeriğindeki güçlü anti-enflamatuar özelliği sayesinde meyan kökü çay olarak tüketilirse boğazlarda hissedilen ağrıyı iyileştirir.

Öksürük şuruplarının bazılarının içeriğinde meyan kökü bulunduğunu görmüşsünüzdür. Meyan kökü bulunduran öksürük şurupları öksürük tedavisinde oldukça etkilidir.

Yoğun stres altında olanlar da meyan köküne başvurabilir. Meyan kökü vücudun stresle baş etmesini kolaylaştırır. Stresi yatıştırıp ve vücut direncini yükseltir.

Kadın sağlığı açısından da meyan köküne başvurulabilir. Özellikle menopoz dönemine giren kadınlar ile PMS semptomlarıyla uğraşan kadınlar rahatlamak için meyan köküne başvurabilir. Meyan kökü, fitoöstrojenik özellikleri sayesinde östrojen benzeri bir etkiyle donatılmıştır. Menopoz dönemi sıcak basmaları ve regl dönemi şişkinliği meyan kökü ile engellenebilir.

Meyan kökü özellikle kış aylarında kâbusumuz olan solunum sistemi hastalıklarına iyi gelir. Solunum sistemini temizleyip balgamdan kurtulmamızı sağlar.

Bronşit gibi grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde meyan kökü işe yarar.

Meyan kökü aynı zamanda mide ve bağırsak sendromlarına da iyi gelmesiyle ünlüdür. Mide ekşimesi, yanması, bulantı ve besin zehirlenmesi ve hazımsızlık nedeniyle oluşacak mide ağrıları için meyan kökü önerilebilir.

Meyan kökü anti-viral özelliğinin etkisiyle Hepatit C, HIV ve grip gibi virütik hastalıkların tedavisinde de öne çıkar.

Meyan kökünün bir diğer faydası da cilt ve saç sağlığı alanındadır. Ciltte meydana gelen egzama, sedef hastalığı, deri döküntüleri gibi rahatsızlıklarda ve saçta gözlemlenen kepek oluşumu ve kellik gibi problemlerde meyan kökü kullanımının faydalarından bahsedilebilir.

Meyan Kökü Nasıl Kullanılır?

Meyan kökü çay olarak da macun olarak da merhem olarak da şerbet olarak da tüketilebilir.

Meyan Kökü Zararları Nedir?

Meyan kökü kullanımında oldukça dikkatli olunması gerekmekle beraber her ihtimale karşı kullanmadan önce kesinlikle bir hekime danışılmalıdır. Çünkü meyan kökü fazla ve yanlış kullanıldığında bazı etkilere neden olabilir.

Örneğin hamile kadınlarda erken doğum ve düşük ihtimali barındırması, yanlış ve uzun süreli kullanımlarda yüksek tansiyon ve kronik yorgunluk gibi bazı etkilerin ortaya çıkması ihtimalinden bahsedilebilir.