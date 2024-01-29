Meyan kökünün faydaları: Meyan kökü nedir, Ne işe yarar ve faydaları neler?
Yüzyıllardır doğada var olan çeşitli bitkiler ve kökler hem geleneksel hem de modern tıpta hala kullanılmaktadır. Doğanın şifa gücünü doğru kullanabilmek için bu bitki ve kökleri de doğru kullanmamız gerekmektedir. Modern tıbbın da hem ilaç sektöründe hem de takviye gıda sektöründe kullandığı bu bitkileri ve kökleri biz nasıl kullanabiliriz? Bu bitkilerden biri olan meyan kökü nedir? Meyan kökü faydaları nedir? Meyan kökünün zararları nelerdir? Meyan kökü neye iyi gelir? Meyan kökü nasıl kullanılır? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
Meyan Kökü Nedir?
Meyan kökü, Glycyrrhiza glabra bitkisinin kökünden elde edilen, yüzyıllardır çeşitli tıbbi ve mutfak özellikleri için kullanılan bir bitkidir. Meyan kökü, özellikle Asya ve Avrupa bölgelerinde yaygın olarak kullanılır. Tarih boyu da bu bölgelerde geleneksel tıpta kullanılmıştır. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde yetişen meyan kökünün anavatanı Rusya ve Çin’dir. Meyan kökünün ana etkin bileşiği glycyrrhizin olup, karakteristik olan tatlı ve hafif acımsı tadını da bu madde verir. Meyan kökü, geleneksel tıpta kullanıldığı gibi şekerlemelerde ve bitki çaylarında da popüler bir tatlandırıcı olarak kullanılır.
Meyan kökü faydalarından televizyon programlarında, gazete ve dergilerde sık sık bahsedilir. Prof. İbrahim Saraçoğlu da meyan kökünün faydalarından ve nasıl tüketilmesi gerektiğinden sık sık bahseder.
Meyan Kökünün Faydaları Nelerdir?
Meyan Kökünün Zararları Nelerdir?
Kan Basıncı: Meyan kökünün etken maddesi, yüksek glycyrrhizin içeriği ile kan basıncının yükselmesine ve potasyum kaybına neden olabilmektedir. Hipertansiyonu olan bireyler için özellikle uzun süreli veya aşırı miktarda tüketilmesi zararlı olabilir. Yüksek tansiyon hastaları meyan kökünü doktorlarına danışarak tüketmelilerdir.
Hamile kadınlar, böbrek bozukluğu olan bireyler ve kalp sorunu geçmişi olanlar, özellikle yoğun formlarda meyan kökünü kullanmaktan kaçınmalı veya dikkatli olmalıdır.
Meyan kökü Nasıl Kullanılır:
Peki bu meyan kökü nasıl kullanılır? Geleneksel ve modern tıpta da kullanılan meyan kökünün farklı kullanımları mevcuttur. Bu kullanımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Meyan kökünü kullanırken günlük kullanım dozunu aşmamak önemlidir. Mevcut sağlık sorunlarınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışmanız gerekmektedir.