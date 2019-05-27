Anne babası sigortalı bir işte çalışan veya emekli olan çocuklar 18 yaşına kadar anne veya babaları üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Yaş sınırı, lise ve dengi okul mezunlarında 20, yükseköğrenim mezunlarında 25 olarak uygulanıyor. Anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan gençler de aynı yaşlara kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmekte olanlar lise ve dengi okul tanımına giriyor. Yükseköğrenime, yüksek lisans veya doktora da dahil bulunuyor.

2016 yılına kadar gençler lise veya üniversiteden mezun olduktan sonra sigortalı olarak bir işe girmemişlerse ya prim ödemek, ya da gelir testine girerek ailesinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olduğunu belgelemek zorunda kalıyordu. 2016 yılında yapılan yasa değişikliği ile gençlere mezuniyetten sonra iki yıl bedava sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanındı. Böylece gençler bir işe girinceye kadar iki yıllık zaman kazandı.

YAŞ SINIRI ÖNEMLİ

Bu yaz liseyi veya üniversiteyi tamamlayan bir genç, herhangi bir işe giremese de iki yıl boyunca genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemeden sağlık hizmeti alabilecek. Gençler bu süre içinde bir işe girerse; lise mezunu bir kişi üniversiteyi kazanırsa, ya da üniversite mezunu olan genç yüksek lisansa başlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmeti almaya devam edecek.

İki yıllık ücretsiz tedavi hakkından yararlanabilmek için yaş sınırının aşılmaması gerekiyor. İki yıl için sağlanan ücretsiz sağlık hizmeti hakkı, yaş sınırının doldurulduğu tarihte sona ereiyor.

Örneğin, bu yıl haziran ayında liseden mezun olan genç 19 yaşında ise iki yıllık süre tamamlanmadan 20 yaşını dolduracağı için bir yıl sağlık hizmeti alabilecek. Haziran ayında üniversiteden mezun olan 23 yaşındaki bir genç iki tam yıl hizmetten yararlanabilirken, 24 yaşındaki genç sadece bir yıl yararlanabilecek.

MEZUNİYET TARİHİNDEN GEÇERLİ

İki yıllık süre, her öğrencinin okuldan mezun oldağı tarihten itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor. İki yıllık süre, her gencin kendi mezuniyet tarihine göre belirleniyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN GENÇLER

Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı gençler de aynı kurallara tabi bulunuyor. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için YÖK tarafından denklik verilen kurumlardan mezun olmak gerekiyor.

İKİ YILDAN SONRA GELİR TESTİ YAPTIRIN

Mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl içinde herhangi bir işe giremeyen veya yaş sınırını dolduranlar, otomatik olarak GSS’li kaydediliyor. Bunların her ay 76.75 TL GSS primi ödemeleri gerekiyor. “Ben sağlık hizmeti almıyorum, prim ödemek istemiyorum” deme şansı yok. Primi ödemedikleri takdirde haklarında borç birikir. Sağlık hizmeti almak için hastaneye gittiklerinde bu borç karşılarına çıkar.

Bununla birlikte, “ekonomik durumum iyi değil” diyen gençler gelir testine girebilir. Gelir testinde, ailede kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa prim ödemekten kurtulurlar. 2019 yılı için konuşacak olursak, ailede kişi başına düşen gelirin 853 liranın altında kalması gerekiyor. Dört kişilik bir ailede net gelir 3 bin 411 liranın altında kalırsa prim ödenmesi gerekmiyor. Gelir testinde ailenin sahip olduğu konut, araba, arsa gibi varlıklar da dikkate alınıyor.

YABANCI ÖĞRENCİLERDE GSS UYGULAMASI

Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde GSS’li olabiliyor. Bu süre içinde talepte bulunmayanlar öğrenimleri süresince GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanamaz.

Okula kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, 2019 yılı için ayda 102.34 TL prim ödeyerek, Türk vatandaşlarına verilen tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

PRİM BORCU OLANLARA 31 ARALIK 2019’A KADAR KOLAYLIK

GSS kapsamında sağlık hizmetinden yararlanabilmek için, hastaneye gidildiğinde 60 günden fazla prim borcu bulunmaması koşulu aranıyor. Atmış günden fazla borcu olanlara sağlık hizmeti verilmiyor.

Geçici bir düzenleme ile prim borcu olanların 31 Aralık 2019 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine olanak tanındı. İki yıllık süreyi doldurdukları halde GSS primi ödememiş bulunan gençler, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecekler.

Ancak, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları, prim borçlarının silindiği anlamına gelmiyor. Ödemedikleri sürece prim borçları birikmeye devam edecek.