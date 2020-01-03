Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, düzenlediği basın toplantısında Koç Holding ile ticari ilişkisinin olması hakkında önemli açıklamalar yaptı. MHK Başkanı olduktan sonra bu durumu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le konuştuğunu belirten Alp, "Koç Holding ile yaptığım çalışmada 30 yılı doldurdum. Bu çalışma için de gurur duyuyorum. Sezon başında da bu durumu TFF Başkanı'na ilettim, bana bizim en büyük sponsorumuz 'Arçelik' dedi" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ ZORLU'DA TANIŞTIM"

Alp, Koç ile ilk kez Zorlu'da yapılan görüşmede tanıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben 30 yıldır Koç ile iş yapıyorum ve bir kez bile Ali Koç ile karşı karşıya gelmedim. Ali Koç ile ilk kez Zorlu'da görüştüm. Ben 41 yıldır ticaret yapıyorum ve 30 yıldır da Koç Holding ile çalışıyorum. Bence etik. Ne gibi bir sonuç çıkabilir. Benim gibi bir sürü yönetici var Koç ile iş yapan. Bunun gündeme gelmesi çok enteresan. Hiç de hoş olmayan bir görüntü ortaya atılmaya çalışılıyor. Ben iş adamıyım. Hayatımı, ailemi bırakıp haftanın dört günü maç izliyorum. Benimle ilgili bildiğiniz bir şey varsa çıkıp mertçe, delikanlıca açıklayın. Bir emek veriyoruz, en sonuna kadar en iyi şekilde yapmak için kamuoyuna söz veriyoruz. Bizim beklentimiz yok, bu camiaya katkı sağlamak istiyoruz ve katkı sağladığımızı düşünüyoruz."