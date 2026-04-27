MHK, Yasin Kol'un derbi performansından memnun kaldı!

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetirken MHK cephesinin de düşünceleri ortaya çıktı.

Derbi mücadelesi sonrası, Merkez Hakem Kurulu'nun Yasin Kol'un performansından memnun kaldığı öğrenildi.

HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'un aktardığı bilgiye göre MHK, hakem Kol'un eksiksiz ve hatasız bir maç yönettiğini düşünmüyor ancak Yasin Kol'un performansından genel olarak memnun kalındı.

🎙️ @ataslck: Merkez Hakem Kurulu, Yasin Kol'un performansından oldukça memnun ve Yasin Kol'a yüksek bir not verildiğini öğrendik. — HT Spor (@HTSpor) April 27, 2026

İşte Ata Selçuk'un aktardıkları:

"Merkez Hakem Kurulu, Yasin Kol’un performansından oldukça memnun ve Yasin Kol’a yüksek bir not verildiğini öğrendik. Tabi ki eksiksiz, hatasız bir maç yönettiği anlamına gelmiyor ama MHK genel olarak performansından memnun. Görüşmelerimden aldığım izlenime göre, gelecek hafta da Yasin Kol’a yine önemli maçlardan birinde görev verilmesini bekliyorum."