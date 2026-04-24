MHP Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatları feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

GAZİANTEP TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır." ifadesini kullandı.

BİNGÖL TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır." ifadesini kullandı.