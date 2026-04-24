MHP Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatları feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, MHP Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu
Giriş: 24 Nisan 2026 - 15:23
GAZİANTEP TEŞKİLATI FESHEDİLDİ
BİNGÖL TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır." ifadesini kullandı.
