MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel tokalaştı

Koç Holding Grubu'ndan Rahmi Koç ve Ali Koç, siyasi liderlere nezaket ziyaretinde bulunarak 100. yıl kutlamaları için düzenlenen resepsiyona davet etmişlerdi.

SİYASET VE EKONOMİ DÜNYASI BULUŞTU

Koç Grubu'nun 100. yıl etkinliklerine katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile MHP Lideri Devlet Bahçeli tokalaştı.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kaçır, TBMM Başkanvekili Celal Adan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve siyaset ve ekonomi çevresinin önde gelen isimleri katıldı.