Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel tokalaştı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Özgür Özel tokalaştı

        MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonunda tokalaştı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 18:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli ile Özel tokalaştı

        Koç Holding Grubu'ndan Rahmi Koç ve Ali Koç, siyasi liderlere nezaket ziyaretinde bulunarak 100. yıl kutlamaları için düzenlenen resepsiyona davet etmişlerdi.

        SİYASET VE EKONOMİ DÜNYASI BULUŞTU

        Koç Grubu'nun 100. yıl etkinliklerine katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile MHP Lideri Devlet Bahçeli tokalaştı.

        Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kaçır, TBMM Başkanvekili Celal Adan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve siyaset ve ekonomi çevresinin önde gelen isimleri katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı

        CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısı saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde başladı.

        #Özgür Özel
        #devlet bahçeli
        #Koç Grubu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Sıfır Atık Festivali başladı
        Sıfır Atık Festivali başladı
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret