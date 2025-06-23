MHP grup toplantısı yapılacak
MHP lideri Bahçeli, yarın sabah partisinin TBMM grup toplantısına katılacak. MHP'nin bir önceki grup toplantısı 28 Ocak'ta yapılmıştı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Giriş: 23.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:56
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın sabah partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.
MHP'nin bir önceki grup toplantısı, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sebebiyle 28 Ocak'ta yapılmıştı.
Bahçeli, 4 Şubat'ta kalp kapakçığı operasyonu geçirmiş, 14 Şubat'ta da taburcu olmuştu. Ramazan Bayramı sonrasında da çalışmalarına yeniden başlamıştı.
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