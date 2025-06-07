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        Haberler Gündem MHP'li Ataman'dan CHP'ye tepki: Yabancı başkentlerin sözcüsü gibi konuşmaktalar

        MHP'li Ataman'dan CHP'ye tepki: Yabancı başkentlerin sözcüsü gibi konuşmaktalar

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partililerle bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Kendi iç kavgalarından burnunu çıkaramayan CHP, söz memleket meselesine gelince adeta yabancı başkentlerin sözcüsü gibi konuşmakta, utanmadan Batıdan manda ve himaye dilenmektedir. Bu sefil anlayış, her meselede Türkiye Cumhuriyetinin menfaatlerinin karşısında yer almayı adeta bir CHP geleneği haline getirmiştir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:28
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        MHP'li Ataman'dan CHP'ye tepki
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        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kendi iç kavgalarından burnunu çıkaramayan CHP, söz memleket meselesine gelince adeta yabancı başkentlerin sözcüsü gibi konuşmakta, utanmadan Batıdan manda ve himaye dilenmektedir. Bu sefil anlayış, her meselede Türkiye Cumhuriyetinin menfaatlerinin karşısında yer almayı adeta bir CHP geleneği haline getirmiştir." dedi.

        Büyükataman, Kültürparkta düzenlenen partisinin bayramlaşma töreninde, CHP'li belediye başkanlarının kendilerine emanet belediyeleri yönetmeyi başaramadığını söyledi.

        CHP'nin kendi iç kavgalarıyla uğraştığını belirten Büyükataman, Türkiye'nin bugün emperyalizmin boyunduruğu altında savrulan, siyaseti bir çıkar basamağı olarak gören ve liyakatsiz kadrolara hapsolmuş bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

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        "CHP, İstanbul'da bir yolsuzluk batağında çırpınırken, İzmir'de çöp toplamayı dahi becerememekte, beceriksizliği ile şehirlerimizi yaşanmaz hale getirmektedir." diyen Büyükataman sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kendi iç kavgalarından burnunu çıkaramayan CHP, söz memleket meselesine gelince adeta yabancı başkentlerin sözcüsü gibi konuşmakta, utanmadan batıdan manda ve himaye dilenmektedir. Bu sefil anlayış, her meselede Türkiye Cumhuriyetinin menfaatlerinin karşısında yer almayı adeta bir CHP geleneği haline getirmiştir."

        PKK'nın silah bırakma sürecinden İYİ Partinin rahatsız olduğunu dile getiren Büyükataman, "İYİ Parti Genel Başkanının Terörsüz Türkiye hedefimizi asılsız iddialarla karalama çabası beyhudedir. Terör örgütünün ön şartsız bir şekilde kendini feshetmesinden İYİ Parti Genel Başkanının niçin bu kadar rahatsız olduğu izaha muhtaçtır. İhanet üzerine kurulan İYİ Partinin bu konuda sicili kabarıktır." şeklinde konuştu.

        Büyükataman, MHP kadrolarının 22 Ekim 2024ten itibaren "Terörsüz Türkiye" hedefini kararlılıkla savunduklarını belirtti.

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        "Terörsüz Türkiye" stratejisinin teslimiyet değil bir şahlanışın habercisi olduğuna değinen Büyükataman, şöyle devam etti:

        "Yüce Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle yeni yüzyılda terör sorunu ülkemizin ve bölgemizin gündeminden kesin bir şekilde çıkacaktır.Türkiye Cumhuriyeti Devleti kutlu bir istikamet üzerine ilerlemektedir. Bu kapsamda her birimize tarihi sorumluluklar düşmektedir."

        MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da yaptığı konuşmada, rüşveti meşrulaştıranların devlete zarar vereceğini, milletten aldıkları yetkiyi şahsi servete çevirenlerin ihanet içinde olduğunu dile getirdi.

        Zırhlıoğlu, "CHP'nin adının karıştığı rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sadece siyasi skandal değil milletimizin tertemiz vicdanına karşı işlenmiş ağır günahtır. Devleti yönetme hevesinde olan bu anlayışın şeffaflıktan uzak, çıkar ilişkileriyle kirlenmiş bir siyaset zemininde yürümeye çalışması bizler tarafından asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

        Bayramlaşma programına MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmazın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

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        #İsmet Büyükataman
        #haberler
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